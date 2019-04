First Dates zonder camera’s? In dit restaurant in Den Bosch kan het

Wil je heel graag een keer gekoppeld worden door First Dates, maar vind je het idee van op televisie komen toch een beetje eng? Dan kun je terecht in dit restaurant in Den Bosch. Daar matchen ze je met de ware, maar dan zónder camera’s.

Waar je zijn moet? Bij restaurant Seasons dus in deze gezellige Brabantse stad. Oké, oké, je krijgt geen Victor gratis bij het menu. Maar dat maakt het niet minder leuk! Jacky Goossens, die het concept bedacht voor dit restaurant, ziet dan ook een groeiende vraag naar deze manier van daten.

Tinder

Ze legt uit: ‘Mensen willen niet meer swipen in een app. Uiteindelijk wil je iemand gewoon in het echt zien, iemand in de ogen kunnen kijken en praten. Toen ik het televisieprogramma First Dates zag, begon het bij mij te kriebelen om ook mensen bij elkaar te brengen.’ Het idee is dan ook precies hetzelfde als in het programma. Je vult een aanmeldformulier in, het team selecteert je eetpartner en achteraf mag je laten weten of je nog met elkaar op tweede date wil. Hoe leuk!

Proefavond

En ze doen niet zomaar wat. Er is een heuse proefavond geweest met wel zeven koppels. Een een groot succes, volgens Jacky. ‘Als je zag wat er die avond gebeurde, was het alsof je naar het televisieprogramma keek. Het is toch wel spannend om te daten, dus mensen konden het heel erg waarderen dat wij als team ze opvingen.’ Drie van de zeven dates hebben zelfs besloten om elkaar nog een keer te zien.

Opgeven

Iedereen mag zich opgeven én je mag net zoals bij het programma ook een ander een poging laten wagen. Jacky: ‘Alles kan. Een dochter heeft zelfs haar 82-jarige moeder opgegeven.’ Geïnteresseerd? Mail dan naar firstdatesbyseasons@gmail.com. Wie weet zit jij dadelijk tegenover de man of vrouw van je dromen.

Bron: Omroep Brabant | Beeld: BNN-VARA