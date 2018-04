K. is op zoek naar flirttips: ‘Ik moet openstaan voor een praatje met iedereen’

Elke donderdag geven we je een kijkje in een topic op het VIVA-forum. Deze week: Flirttips gezocht!

‘Ik heb het idee dat ik jaren geleden veel meer aangesproken werd door mannen dan nu het geval is. Het is er nog wel, maar het mag van mij wel wat meer. Ik vind en hoor altijd dat ik er goed uit zie, dus daar ligt het niet aan. Maar dat is toch niet het enige waar je op stap mannen mee scoort. Daarbij ben ik vrij klein en word ik snel jonger geschat, dus ik ontvang vaak niet de aanspraak van de mannen die ik wil.’

Gesloten houding

‘Hoewel mijn houding wat meer gesloten is geworden door de jaren heen, probeer ik mij open te stellen voor een leuk gesprek. Ik heb alleen de pech dat als ik aan het rondkijken ben, ik de aandacht trek van mensen waar ik niet mijn pijlen op heb gericht. Misschien ligt dit ook wel aan mezelf hoor. Ik moet gewoon openstaan voor een praatje met iedereen.’

De ultieme tip

‘Aankomend weekend ga ik eens lekker op stap en ik ben van plan met het bovenstaande aan de slag te gaan. Buiten het feit dat ik gewoon lol ga maken met mijn vriendinnen. Heeft er iemand nog een ultieme flirttip om de juiste mannen aan de haak te slaan?’

