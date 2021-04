Wat als je last hebt van ‘FODA’: fear of dating?

We kennen FOMO, daar is sinds een tijdje FOGO aan toegevoegd, maar er bestaat ook nog FODA. Ja, de afkortingen vliegen je om de oren. Maar deze laatste variant heeft alles te maken met je datingleven. Of ja, misschien eerder het ontbreken daarvan.

FODA staat namelijk voor fear of dating. En we kunnen ons zeker in deze tijden voorstellen, dat de drempel hoog ligt om met iemand af te spreken. De angst om jezelf weer stukje bij beetje open te stellen voor toch wel een vreemde, is helemaal niet gek. Maar hoe ga je daar nu mee om?

FODA

Vanuit nul Tinder openen en verwachten dat dé prins(es) op het witte paard op je schermpje verschijnt, is misschien niet heel realistisch. Het kan, maar de kans is groter dat je eerst heel wat kikkers moet ontmoeten. Probeer daarom niet te hoge verwachtingen te hebben en als je eenmaal op date gaat, bedenk dat dit niet meteen de droomman of vrouw van je leven hoeft te zijn. Je kunt ook gewoon alleen even gezellig wandelen.

Zenuwpees

Jij bent zenuwachtig, die andere persoon voelt ook wat kriebels: dat is allemaal heel normaal. Zeker als je al een tijdje geen nieuwe mensen meer hebt ontmoet. Het is helemaal niet erg om even deze nervositeit uit te spreken, wie weet creëert het juist wel meteen een band. En ook al maken we weinig mee door Miss. Rona, het gesprek komt echt wel op gang. Maak je daar niet al te druk over.

You do you

Probeer vooral te kijken wat je gevoel zegt na een date. Voelde het goed of waren er zelfs al lichte kriebels in je buik? Je intuïtie heeft het meestal bij het rechte eind. En zit er geen tweede date in, dan komt er misschien nog wel een véél leuker iemand uiteindelijk op je pad.

