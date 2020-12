Accepteren jullie het als je partner porno kijkt? 13x jullie mening

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Porno kijkende partners

We gaan het hebben over porno kijkende partners. Dit blijft een lastig onderwerp, waarover de meningen duidelijk verdeeld blijven. Vind je het alleen erg als het zonder jou is of is het sowieso een no go? En ben jij zelf dan ook op dat gebied wel helemaal onschuldig?…

Het VIVA-Forum geeft antwoord op de vraag: ‘Accepteer jij het als je partner porno kijkt?’. Dit zijn jullie antwoorden!

Lonnie77 : ‘In mijn relatie geen porno. Seks is iets intiems tussen mij en mijn partner. En als hij daar niet mee kan leven is het einde relatie. We hebben daar van tevoren duidelijke afspraken over gemaakt. En voor de mensen die het wel oke vinden dat hun partner porno kijkt, is het fijn dat ze die mening delen. Mijn ding is het niet.’

Kattenkop : 'Ja zolang het legaal is en er geen kinderen of dieren betrokken zijn, heb ik er geen problemen mee. En hij mag zich er ook nog bij aftrekken ook!'

Captain_hindsight : 'Ja natuurlijk. Ik wil wel af en toe meekijken. Het ligt er natuurlijk wel aan hoeveel, maar dat geldt voor alles. Urenlang porno kijken per dag (of Star Trek) vind ik niet gezellig.'

Stampertje : 'Ja, natuurlijk. Je hebt een relatie, geen totalitair regime. En al die mensen die zeggen "ik accepteer het niet" hangen ergens tussen bekrompen en naïef in.'

Vampierprinsesje : 'Ik voel me er niet fijn bij. Ik heb het niet verboden maar heb wel aangegeven dat ik het een ongemakkelijk idee vind en gevraagd of hij alleen getekende/geanimeerde porno wil gebruiken (i.p.v. met echte mensen) omdat dit mij minder raakt. Dit vond partner geen probleem. Na een tijd heeft hij zelf besloten om helemaal geen porno meer te kijken omdat hij dit een nutteloze afleiding vindt en als hij het niet kijkt hij ook een sterkere band met mij voelt op seksueel niveau.'

Daveotion: 'Ik ben geen voorstander van porno, om diverse redenen. Dat er een schimmige industrie achter schuilgaat is één ding. Ook vind ik de seks in porno veel te klinisch en soms zelfs apathisch. En daarnaast ben ik er van overtuigd dat porno een niet te onderschatten invloed heeft op hoe je gaat fantaseren en waar je opgewonden van raakt.'

QueenArachnia : ‘Ja hoor, ik geloof dat ik vaker kijk dan hij.’

Ano11niem : 'Ik stuur hem ook weleens iets door waarvan ik denk dat hij het ook wel kan waarderen.'

Snownow : 'Ach ja, als je er een taboe of verbod van maakt, wordt het alleen maar spannender om het wel te doen.'

Madeliefjees : 'Nee. Ik vind het goor en erg vrouwonvriendelijk. Seksualiteit is iets moois en intiems tussen mijn man en mij, en wil ik niet bedoezelen met porno waar het alleen om lust gaat.'

Lauren89 : 'Ja hoor, geen probleem. Al doet hij het nu al een aantal weken niet en we hebben sindsdien toch wel vaker seks samen. Maar als hij het wel (weer) kijkt is dat ook prima.'

Wissewis : 'Nope, hij kan de 2 – aandacht voor mij én porno kijken – niet combineren. Na hem daar een aantal keer mee te confronteren en hem de keuze geven heeft ie de porno afgezworen.'

Beaudelaire: 'Mijn vriend vindt het geen probleem dat ik porno kijk hoor. Hij heeft er niet zoveel behoefte aan dus hij doet het een stuk minder. Ik denk dat porno kijken vaak verkeerd begrepen wordt. Mensen denken dan dat het kijken van porno iets over hun relatie zegt, dat het een soort waardeoordeel is. Dat is het niet. Het heeft helemaal niks met je partner te maken. Soms wil je gewoon ff snel een orgasme en dat gaat het snelst als je porno kijkt. En dan kijk ik naar de seks op zich en niet of ik die man in de video zou doen, dat is helemaal niet belangrijk.'

Beeld: iStock