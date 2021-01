Wat was voor jou de druppel om een relatie te beëindigen?

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Wat was voor jou de druppel?

Je kent het vast wel: al een tijdje kloppen er een paar dingen niet. En dan, op het meest ongewenste moment, gebeurt er iets wat de boel laat ontploffen. Dat is de laatste druppel die de emmer doet overlopen. Dit kan gaan om iets kleins of iets groots, het zorgde er in ieder geval voor dat dat DE LAATSE was.

Het beëindigen van een relatie is niet zomaar iets. Er gaat vaak een hoop aan voorraf. En daar zit vaak één doorslaggevende actie tussen. Op het VIVA Forum delen de forummers wat voor hun de druppel was, om een relatie te beëindigen.

Mariakaz : ‘Voor mijn werk moest ik een paar dagen naar Portugal met een collega. Mijn man heeft dat op alle mogelijke manieren geprobeerd te saboteren, terwijl hij wist dat het belangrijk was voor mij. Eenmaal op de plaats van bestemming kwam ik tot de conclusie dat hij mijn vooruitgang altijd geblokkeerd heeft. Dat, gecombineerd met wat andere dingen, was voor mij de reden om er een punt achter te zetten. Binnen twee weken was ik vertrokken.’

FransjeG : 'Het was winter. Ik lag ziek op bed met griep en bronchitis terwijl mijn vriend telkens de verwarming op 16 zette en de ramen open deed om te luchten. Vervolgens zei hij dat ik me niet moest aanstellen.'

Zalmsnipper : 'Toen bleek dat hij rond de 5 duizend euro had verbrast. Geld bedoeld voor een aanbouw aan ons huis die hij zou bouwen. Hij werkte al jaren niet of nauwelijks als zzper. Dus ik draaide al jaren op voor alles en zelfs zijn zakelijke rekeningen waar de deurwaarders voor aan de deur stonden. Hij zou in ieder geval in ons en ons huis investeren door uren werk in die aanbouw te steken. Het werk vorderde niet tot nauwelijks over de maanden. Toen bleek dat het geld op was… Gewoon uitgegeven, aan niets: bier, blowtje, uitgaan, tanken, enzovoort. Terwijl ik iedere maand een strak huishoudboekje op mijn kosten moest draaien. Het was exit, na vijftien jaar. God dat had ik vijftien jaar eerder moeten doen.'

Dontyouhatepants : 'Bij mij was de nekslag die avond dat hij me expres had buitengesloten door de sleutel in de voordeur te doen met zijn dronken kop. Ik was laat in de avond de deur uitgegaan, omdat hij me weer volledig negeerde zonder aanleiding. Dat deed hij continu als ik iets had gedaan of gezegd wat hem niet aanstond. Ik was een jaar eerder voor hem naar zijn land verhuisd en had alles voor hem achter gelaten. Ik had daar geen vrienden of familie, kon nergens naartoe en dat wist hij. Hij dacht vast dat hij me wel op straat kon laten slapen. Jammer joh, zo werkt het niet.'

Rondo2019: 'Toen tijdens onze laatste vakantie er niets meer te genieten viel. Alles was prachtig en we zaten op een plek die zo op een ansichtkaart had gekund. En ik dacht alleen maar "ik wil niet meer met jou zijn". De liefde was na dertig jaar samenzijn helemaal afgebrokkeld. Dat gevoel was wederzijds. We zijn goed gescheiden en hoewel het altijd jammer zal blijven, was het voor ons absoluut de beste oplossing. Volgens de relatietherapeute (die we voor de bewuste vakantie al bezochten) was onze liefde zelfs geen waakvlammetje meer. En dat klopte….'

JackyBee : ‘Toen ik me realiseerde dat ik een rol in zijn grote show speelde. Mijn behoeftes waren totaal ondergeschikt aan de zijne, die van zijn ex, die van zijn werkgever, die van zijn team…’

Suzyqfive : 'Nou, de nekslag was vooral dat hij niet wilde werken aan zijn problemen en onze problemen. Daarna ging hij ook nog eens met een andere vrouw op reis.'

Zoeymaar : 'De druppel was dat hij steeds twijfelde of hij wel met mij wilde zijn. Ik keek heel erg naar hem op en heb dat heel lang geaccepteerd. Ik dacht 'hij draait wel bij, we hebben het toch leuk samen'. Na jaren wilde ik wel een duidelijk antwoord en toen was het antwoord nee.'

Lotus77 : 'Het ging al een tijd heel slecht, maar ik wilde het blijven proberen voor de kinderen, het bekende liedje. Toen gebeurde er iets waaruit bleek dat hij net zo weinig prioriteit voor het welzijn van de kinderen had als dat hij dat voor mij had. Toen er eentje naar de eerste hulp moest voor iets wat heel ernstig had kunnen aflopen, vond hij het belangrijker om ruzie te maken hierover. Het is goed afgelopen, maar het drama dat hij trapte had haar kostbare minuten gekost die fataal hadden kunnen aflopen. Voor mij was dit zo'n beetje de hardste wekker die ik had kunnen horen. Hij had het letsel bij het kind op geen enkele manier veroorzaakt trouwens, zo zat het niet. Maar zijn reactie was zo bizar en eng dat het in één klap klaar was voor mij.'

Redbaron: 'Het liep al een paar maanden niet lekker. We hadden beiden een rugzakje, maar bij hem uitte dat zich in woedebuien. Dus: stem verheffen, schreeuwen, slaan met deuren, en uiteindelijk heeft hij zelfs een gat in een deur geslagen. Toen heb ik gezegd dat dit de laatste keer was dat zoiets ooit gebeurd. Twee weken later werd hij boos om een onderwerp waar je je kont mee kan afvegen. Er kwamen weer verwijten en in deze woedebui trapte hij de glazen plaat van de salontafel kapot. Overal glas, terwijl er drie honden rondlopen. Zo zwart voor je ogen dat jij je niet kunt bedenken wat de gevolgen zijn en het gevaar voor je omgeving. Dat was de druppel en toen heb ik de relatie beëindigd.'

