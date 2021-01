‘Mijn vriend heeft nog 500+ foto’s van zijn ex op zijn mobiel staan…’

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Vriend bewaart veel foto’s van ex

Melanie* merkte op dat haar vriend nog veel foto’s van hem en zijn ex-vriendin op zijn telefoon heeft staan. Het gaat om 500+ foto’s en video’s. Ze wil absoluut niet de ‘crazy girlfriend’ uithangen, maar vindt de hoeveelheid van het beeldmateriaal toch niet zo fijn.

Ze heeft voorgesteld aan haar vriend om de foto’s en video’s te verplaatsen naar een computer of harde schijf. Zo behoudt hij de herinneringen, maar staat het niet meer op zijn mobiel. Melanie’s vriend begrijpt het probleem niet.

Op het VIVA-Forum vraagt Melanie om hulp. Dit is 10x jullie mening.

Clumsyninja : ‘Hij heeft leuke herinneringen aan de goede momenten die zij samen hadden. Dat staat helemaal los van dat hij nu met jou wil zijn. De fotos hangen niet midden in jullie huiskamer, ze staan op zijn telefoon. Wees niet zo obsessief en controlerend.’

M-april : 'Het zou me echt niet interesseren als mijn vriend dat soort foto's en filmpjes op zijn telefoon had staan.'

Pindakaasjes : 'Ik vind het niet teveel gevraagd om de 300 fotoalbums van zijn ex op zijn computer over te zetten (nog veiliger ook qua bewaren). Ze verlangt niet dat hij ze weggooit hè. Maar om nou werkelijk álles per se op je telefoon bij je te willen houden, terwijl je al twee jaar met iemand anders bent?! Het zou mij irriteren.'

Loekie12345 : 'Los van of wij op dit forum jouw gevoel gerechtvaardigd vinden of niet, vind ik wel dat je in een relatie rekening moet houden met elkaar en elkaars gevoelens.'

AgirlnamedSue: 'Je hebt uitgelegd wat je vind, waarom en wat je verwacht. Dan is het aan hem om daar iets mee te doen, of niet. En met die uitkomst moet jij weer wat. Je kunt hem niet overhalen. Je punt is helder en zijn mening ook. Nu moet je kijken wat jij wil met jouw gevoel en met jouw relatie.'

Bellinis : ‘ Ik heb geen enkele foto van mijn ex verwijderd en mijn vriend volgens mij ook niet van zijn ex. Mijn ex hoort bij mijn verleden, ik kan en wil mijn verleden niet uitwissen en foto’s horen daar nu eenmaal bij. Een ex is niet voor niks een ex. In de afgelopen twee jaar heeft hij met jou iets moois opgebouwd. Hij heeft aangegeven dat hij de foto’s met een reden heeft, om zijn herinneringen te bewaren. Dat lijkt me heel onschuldig.’

Wilhetnietweten : 'Ik denk dat je de reden dat je het zo vervelend vindt dat die foto's op zijn telefoon staan echt bij jezelf moet zoeken.

Tenzij je redenen hebt om hem te wantrouwen. Ben je bang (misschien ergens onbewust) dat er toch nog iets speelt tussen hem en zijn ex?'

Tenzij je redenen hebt om hem te wantrouwen. Ben je bang (misschien ergens onbewust) dat er toch nog iets speelt tussen hem en zijn ex?’

Metallover : 'Echt ongelofelijk dat iemand hier zich druk om kan maken! Accepteer dat je vriend een leven vóór jou had (en jij voor hem). Get a life zeg.'

Saray01 : 'Ik zou het ook niet leuk vinden. Sterker nog, wij hebben hier ook wel eens woorden over gehad. Een enkele foto, prima. Maar een heel scala aan beeldmateriaal van een ex? Nee.'

Babette2017: 'Ik vind het raar. Zeker omdat je niet vraagt om de foto's in zijn totaliteit te verwijderen, maar over te zetten naar zijn pc. Het gaat volgens mij al lang niet meer om die foto's, want hij is niet bereid iets te doen met jouw emoties. En daar hou ik helemaal niet van, koppige persoonlijkheden.'

*De naam Melanie is gefingeerd

