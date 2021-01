Be honest: fantaseer jij stiekem nog wel eens over je ex?

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: fantaseren over ex

Ex-partners blijven een gevoelig onderwerp. Sommige herinneringen blijven maar rondspoken in je hoofd, alhoewel misschien niet alle herinneringen even erg zijn… Fantaseer jij stiekem nog wel eens over je ex? De vrouwen op het VIVA-Forum geven antwoord.

El4ra : ‘Over de exen waar de relatie heftig kapot mee ging niet, maar over ex-flings wel.’

: ‘Over de exen waar de relatie heftig kapot mee ging niet, maar over ex-flings wel.’ Fluttershy : ‘Ik totaal niet, aan het einde van de relatie ben ik er seksueel ook wel klaar mee. Al was het de laatste man op aarde…’

: ‘Ik totaal niet, aan het einde van de relatie ben ik er seksueel ook wel klaar mee. Al was het de laatste man op aarde…’ Sjulia : ‘Ik fantaseerde niet eens over hem toen we nog samen waren. Dus nee.’

: ‘Ik fantaseerde niet eens over hem toen we nog samen waren. Dus nee.’ Thanx : ‘Ik denk nog wekelijks aan een ex-minnaar….’

: ‘Ik denk nog wekelijks aan een ex-minnaar….’ MiLady87 : ‘Er is één ex waar ik wel nog regelmatig aan terugdenk. Dat was dan ook wel de beste seks ever. Zulke vonken heb ik nooit meer gehad.’

: ‘Er is één ex waar ik wel nog regelmatig aan terugdenk. Dat was dan ook wel de beste seks ever. Zulke vonken heb ik nooit meer gehad.’ Macho: ‘Zeker wel. Best regelmatig zelfs. Het was hartstikke fijn, zeker ook de seks. Daarna nooit meer zo geweldig gehad.’

Enn : ‘Nope, geen fantasieën. Nou ja, wel wraak fantasieën. Maar ook die waren gelukkig snel voorbij. Zonde van mijn energie!’

: ‘Nope, geen fantasieën. Nou ja, wel wraak fantasieën. Maar ook die waren gelukkig snel voorbij. Zonde van mijn energie!’ Charles_Gentle28 : ‘Het heeft geen zin daarover te mijmeren. Het ligt toch in het verleden, dus nee. Over one-night-stands is het soms leuk dromen. Dat ligt weliswaar ook in het verleden, maar kent vaak geen abrupte negatieve breuk, waardoor de seks zelf meestal als positief herinnerd wordt.’

: ‘Het heeft geen zin daarover te mijmeren. Het ligt toch in het verleden, dus nee. Over one-night-stands is het soms leuk dromen. Dat ligt weliswaar ook in het verleden, maar kent vaak geen abrupte negatieve breuk, waardoor de seks zelf meestal als positief herinnerd wordt.’ Allforthat : ‘Ik regelmatig! De seks was geil en het was in een zorgeloze tijd.’

: ‘Ik regelmatig! De seks was geil en het was in een zorgeloze tijd.’ Pindakaasjes : ‘Nee fantaseren niet, wel dromen. Geen idee waarom.’

: ‘Nee fantaseren niet, wel dromen. Geen idee waarom.’ Makiko : ‘Ik niet. Een ex is niet voor niets een ex.’

: ‘Ik niet. Een ex is niet voor niets een ex.’ Someonenew: ‘Ik fantaseer of denk zeker nog wel eens terug aan de seks met exen. Komt vast doordat ik single ben. De seks met bepaalde exen was eigenlijk ook echt wel goed en lekker, dus ja in een geile bui komt het nog weleens voorbij.’

