Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Ghosting of slechte apper?

Na een paar gezellige avonden laat je date ineens niks meer van zich horen. Dit verschijnsel noemen we ghosting en het gebeurt vaker dan je denkt. Zelfs wanneer je denkt dat jullie een klik hebben, kan dit je zomaar overkomen. Maar wanneer weet je zeker dat je geghost bent? Misschien is de ander gewoon heel slecht in appen of is er een andere reden waarom je niets meer hoort. Zou kunnen, toch?

Melanie* zit op dit moment met dezelfde vraag. Ze krijgt geen antwoord meer van haar date, terwijl hij haar wel een vervolgdate heeft beloofd. Ze vindt het raar dat er geen communicatie meer is. Al zou hij ineens op haar uitgekeken zijn, had ze dat liever te horen gekregen in een duidelijk berichtje. Toch twijfelt ze, omdat hij haar heeft verteld dat hij slecht is in whatsappen. Ze word gek van deze onduidelijke situatie en vraagt de VIVA Forummers om hulp. Dit is 8x jullie reactie.

Lees ook: Waarom ghosting het gemeenste is dat een date je kan flikken

Kindrebel : ‘Ik denk dat ik in het verleden ook wel contacten onbedoeld om zeep heb geholpen door te weinig te appen. Ik heb daar gewoon helemaal geen zin. Beetje beklemmend ook, om er de hele tijd je aandacht bij te moeten hebben. Je bewust zijn van hoelang je niet meer geappt hebt enzo. Ik heb er niet genoeg ruimte voor in mijn hoofd.’

: ‘Ik denk dat ik in het verleden ook wel contacten onbedoeld om zeep heb geholpen door te weinig te appen. Ik heb daar gewoon helemaal geen zin. Beetje beklemmend ook, om er de hele tijd je aandacht bij te moeten hebben. Je bewust zijn van hoelang je niet meer geappt hebt enzo. Ik heb er niet genoeg ruimte voor in mijn hoofd.’ S-Meds : ‘Als hij wel online is naar jou niet appt is hij zijn volgende date aan het regelen’

: ‘Als hij wel online is naar jou niet appt is hij zijn volgende date aan het regelen’ Hexopbezemsteel : ‘Niets meer laten horen is toch ook duidelijk? Niet heel beleefd, maar werk duidelijk. Je weet precies waar je aan toe bent, alleen wil je het liever (nog) niet onder ogen zien. Heel menselijk. Maar het is niet zo dat je niet weet waar je aan toe bent.’

: ‘Niets meer laten horen is toch ook duidelijk? Niet heel beleefd, maar werk duidelijk. Je weet precies waar je aan toe bent, alleen wil je het liever (nog) niet onder ogen zien. Heel menselijk. Maar het is niet zo dat je niet weet waar je aan toe bent.’ Thanx: “Hoi richard, ik vond het best gezellig. Alleen jammer dat he niets van je laat horen. Komt dit, omdat jij het niet zo leuk vond? Ik zou het fijn vinden als je me even wat laat weten, dan weet ik ook waar ik aan toe ben. Dankje. Groeten, cindy” Ofzoiets. Als je 1x een berichtje stuurt ben je echt niet aan het stalken. Bovendien; waarom zou hij het 1e bericht moeten sturen?’

Jufjoke : ‘Hij heeft zelf aangegeven dat hij een hekel heeft aan steeds appen. Ik begrijp uit je OP dat de volgende date al gepland staat. Dan is het toch prima? Wat voegt het toch in godsnaam toe om constant verplicht via je telefoon aandacht te moeten geven als je daar helemaal niet van houdt?’

: ‘Hij heeft zelf aangegeven dat hij een hekel heeft aan steeds appen. Ik begrijp uit je OP dat de volgende date al gepland staat. Dan is het toch prima? Wat voegt het toch in godsnaam toe om constant verplicht via je telefoon aandacht te moeten geven als je daar helemaal niet van houdt?’ Missmeisje : ‘Waarom app je hem niet zelf? Hij heeft tenslotte al het eerste initiatief genomen tot die volgende date!’

: ‘Waarom app je hem niet zelf? Hij heeft tenslotte al het eerste initiatief genomen tot die volgende date!’ Julus : ‘Het zou kunnen dat hij geen apper is, maar als je iemand heel erg leuk vindt stuur je een appje, ook als je geen apper bent. Want dan wil je niet het risico lopen dat je afhaakt. Het kan ook zijn dat hij op jou wacht, maar mijn ervaring is dat als een man je erg leuk vindt hij alles doet om die 2de date vast te leggen.’

: ‘Het zou kunnen dat hij geen apper is, maar als je iemand heel erg leuk vindt stuur je een appje, ook als je geen apper bent. Want dan wil je niet het risico lopen dat je afhaakt. Het kan ook zijn dat hij op jou wacht, maar mijn ervaring is dat als een man je erg leuk vindt hij alles doet om die 2de date vast te leggen.’ Tulpje21: ‘Hij heeft wel aangegeven dat hij niet van appen houdt natuurlijk. ok, hij is wel vaak online, wat apart is. Maar wie weet is dat voor zn werk of met zn moeder waar hij wel mee moet appen, maar houdt hij er niet van om kletspraat te doen op de app. Haha ik geloof dit zelf ook niet hoor, maar het kan. Het lijkt mij dat als je iemand echt leuk vindt, je het toch ook leuk vindt daarmee te appen? Hoeven geen lange verhalen te zijn maar af en toe een appje is dan toch wel leuk?’

Lees ook: Waarom de datingtrend zombieing nog erger is dan ghosting

*De naam Melanie* is gefingeerd

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock