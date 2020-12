‘Mijn libido ligt lager dan dat van mijn vriend, wat moet ik doen?’: 10x jullie mening

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Lager libido dan vriend

Zita* zit met een bekend probleem: haar libido ligt lager dan dat van haar vriend. Zij vind één of twee keer per week genoeg, terwijl hij veel vaker zou willen. Beiden vinden het lastig om zich hier in aan te passen.

Zakelijke afspraken maken over seks is natuurlijk zo niet-sexy als dat het maar kan, maar soms is het wel nodig. Daarom vraagt Zita aan de VIVA-Forummers naar tips. Hoe gaan zij om met behoefte verschillen?

Lilalinda : ‘Jij hebt jouw wensen en hij die van hem. Maar het kan wel een breekpunt worden in jullie relatie. Blijf praten en leg hem uit dat zaniken averechts werkt.’

: ‘Jij hebt jouw wensen en hij die van hem. Maar het kan wel een breekpunt worden in jullie relatie. Blijf praten en leg hem uit dat zaniken averechts werkt.’ Loekie12345 : ‘Ik heb precies hetzelfde. Voor mij is 1x wel genoeg, voor hem het liefst 4. Ik lees even mee met vrouwen die tips hebben, want het is soms best een probleem. Voor hem is het niet leuk omdat hij zich afgewezen voelt soms en voor mij is het niet leuk omdat ik het idee heb dat ik hem teleurstel.’

: ‘Ik heb precies hetzelfde. Voor mij is 1x wel genoeg, voor hem het liefst 4. Ik lees even mee met vrouwen die tips hebben, want het is soms best een probleem. Voor hem is het niet leuk omdat hij zich afgewezen voelt soms en voor mij is het niet leuk omdat ik het idee heb dat ik hem teleurstel.’ Rooss4.0 : ‘Niks ongeiler dan zanikende kerels en afwijzende partners. Ik zou het bespreken op een moment dat het niet speelt en seksafspraken maken. Dan weet iedereen waar ze aan toe zijn. Jammer van de spontaniteit maar dat zou ik er wel voor over hebben.’

: ‘Niks ongeiler dan zanikende kerels en afwijzende partners. Ik zou het bespreken op een moment dat het niet speelt en seksafspraken maken. Dan weet iedereen waar ze aan toe zijn. Jammer van de spontaniteit maar dat zou ik er wel voor over hebben.’ Mrtosti : ‘Misschien kan je je man vragen je wat meer in de mood te brengen door een lekkere massage of gekriebel?’

: ‘Misschien kan je je man vragen je wat meer in de mood te brengen door een lekkere massage of gekriebel?’ Merl0t: ‘Zijn beide keren per week een ‘afgesproken’ setting? Het is ook een mogelijkheid dat je man de sjeu mist, de spanning van die ene keer samen douchen en spontaan vrijen. Ongemerkt sluipt er natuurlijk een dynamiek in. Bijvoorbeeld: nu is de ‘afspraak’ twee keer per week. Waarvan je de tweede keer een beetje afvinkt, zo die zit er ook op. Als hij dit onbewust meekrijgt, zal die tweede keer helemaal niet zoveel voldoening geven, waardoor hij blijft zoeken naar meer. Als hij de oplossing zoekt in het vaker doen, mis je misschien het punt van de verbinding in de keren die je al hebt.’

Ayh : ‘Misschien moet je juist eens zo’n 30 dagen elke dag challenge proberen. Daar lees ik eigenlijk alleen maar positieve verhalen over. Onderhandelen over de seksfrequentie lijkt me zo niet-geil. Dan heb je al helemaal geen zin meer.’

: ‘Misschien moet je juist eens zo’n 30 dagen elke dag challenge proberen. Daar lees ik eigenlijk alleen maar positieve verhalen over. Onderhandelen over de seksfrequentie lijkt me zo niet-geil. Dan heb je al helemaal geen zin meer.’ Marilin1977 : ‘Misschien eens uitleggen aan hem dat je soms ook graag even rustig aan wil doen als de kids in bed liggen. Als dit komt doordat je overdag te druk bent (met werk, huishouden, kids), dan zou je eens voor kunnen stellen dat hij iets van je overneemt ( als hij dat al niet doet). Daarnaast heeft iedereen gewoon een andere behoeften. Soms moet jij wat water bij de wijn doen. En soms hij.’

: ‘Misschien eens uitleggen aan hem dat je soms ook graag even rustig aan wil doen als de kids in bed liggen. Als dit komt doordat je overdag te druk bent (met werk, huishouden, kids), dan zou je eens voor kunnen stellen dat hij iets van je overneemt ( als hij dat al niet doet). Daarnaast heeft iedereen gewoon een andere behoeften. Soms moet jij wat water bij de wijn doen. En soms hij.’ Poloppie : ‘Die puur wiskundige benadering vind ik soms wel een bizarre redenering. Alsof een aantal keer per week ervoor zorgt dat je een goed seksleven hebt. Dan lijkt het alsof hij het alleen maar wil omwille van de ontlading. Wat vindt hij van de kwaliteit van de seks? En wat vind jij daarvan? Is het zowat een vast stramien geworden? Misschien ligt daarin wel een oplossing? Evenveel, maar betere seks?’

: ‘Die puur wiskundige benadering vind ik soms wel een bizarre redenering. Alsof een aantal keer per week ervoor zorgt dat je een goed seksleven hebt. Dan lijkt het alsof hij het alleen maar wil omwille van de ontlading. Wat vindt hij van de kwaliteit van de seks? En wat vind jij daarvan? Is het zowat een vast stramien geworden? Misschien ligt daarin wel een oplossing? Evenveel, maar betere seks?’ Majo2 : ‘Neem het van een man aan: voor een man is dit een basisbehoefte. Het minderen in seks zou voor mij een dealbreaker zijn, dus ik snap je man wel. Maar het is ook zijn taak om u zin te doen krijgen… Daarvoor moet hij de sfeer creëren uiteraard.’

: ‘Neem het van een man aan: voor een man is dit een basisbehoefte. Het minderen in seks zou voor mij een dealbreaker zijn, dus ik snap je man wel. Maar het is ook zijn taak om u zin te doen krijgen… Daarvoor moet hij de sfeer creëren uiteraard.’ Friezin71: ‘Kun je in plaats van de seksdagen plannen, de niet-seksdagen plannen? Dus dat je zegt: maandag, woensdag en donderdag wil ik geen polonaise aan mijn lijf. De andere dagen mag je proberen me te verleiden, als je een beetje je best doet om me in de mood te krijgen. Door het zeuren te verminderen, ontstaat er misschien wat vaker spontane zin?’

* De naam Zita is gefingeerd.

