Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: ‘Man (40) kijkt naar 18/ 19 jarige porno’

Sylvia* heeft er totaal geen moeite mee dat haar man porno kijkt, maar wel met het genre porno. Haar man is 40 jaar en kijkt vooral naar pornovideo’s waarin het draait om ‘teens’. Als het goed is zijn die meisjes alsnog boven de 18, maar zo zien ze er niet altijd uit. Sylvie krijgt hier een naar gevoel van, maar volgens haar man is er niets geks aan deze porno-niche.

Op het VIVA-Forum vraagt ze naar de meningen van andere forummers. Dit is 10x jullie mening.

Clivia52 : Nee , ik vind het niet normaal. Ik heb kinderen die zo oud zijn.

Kokoro : 'Technisch gezien heeft hij vast gelijk dat hij bij lange na niet de enige is. Maar ik zou er zelf ook misselijk van worden.'

Sjulia : 'De meeste zijn sowieso wel over de 20. Met een tenger en klein postuur lijk je gewoon veel jonger. Kleding erop aanpassen en voila; een tiener. Ik denk trouwens wel dat mannen er meer moeite mee hebben als ze zelf dochters van die leeftijd hebben en zich realiseren dat ze nog niet zo volwassen zijn als je verwacht.'

Velvetvolvo : 'Ik ben een man en ik kan je zeggen dat dit vrij gangbaar is. De meeste mannen vinden meisjes van die leeftijd super opwindend om iig in een porno te zien. Toch ook de fantasie van een jong meisje te neuken. Je moet het alleen beter niet aan je vrouw vertellen. Het schuif wel langzaam op, met je eigen leeftijd. Vroeger vond ik 18 ideaal, nu toch al snel zo rond de 23. (ben al eind 40 zelf )'

Spinnetje: 'Hij valt er toch niet per se op, het is seksueel opwindend voor hem. Hoeft niet hetzelfde te zijn. Ik kijk ook vaak dezelfde categorieën terug, maar dat zijn zeker geen dingen waar ik in het echte leven iets van wil hebben of mee doen! Vaak is het gewoon een opwindende fantasie. En veel mannen van die leeftijd vallen niet op 18 jaar. Waarschijnlijk wel veel op vlak van uiterlijk, of dat een jonge vrouw sexy en mooi is, maar een 40-jarige en een 18-jarige zitten meestal echt niet op dezelfde golflengte en de meeste mannen zien dat ook wel.'

HaGer : ‘En dan van die leuke paardestaartjes in, lijken ze zogenaamd nog jonger… Heb er niks mee..’

Roodkapjeendewolf : 'Porno is fantasie maar als een 40 plus man geilt op jong zou Ik dit ook een afknapper vinden. Niet uit jaloezie maar vind het snel triest. Ik begrijp wel dat jong volwassen fysiek erg aantrekkelijk zijn en dat mensen hier graag naar kijken. '

Jenny08 : 'O jee, hoe moet ik het dan nu kwalificeren als ik hier thuis in een rollenspel als 'schoolmeisje' straf krijg van mijn 'Meester'? …is mijn man dan nu ook pedofiel?'

Typotypo : 'Van een 40 plusser: Dit is heel normaal, mannen vinden nou eenmaal op jonge vrouwen seksueel aantrekkelijk (want biologisch gezien het vruchtbaarst). Ik kijk ook alleen naar porno met jonge vrouwen, net als veruit de meeste mannen.'

VGM1980: 'mwah.. 18 is misschien wel jong, maar porno van 40+ ers hoef ik ook niet te zien. (ook al ben ik zelf ook van rond die leeftijd). Maar waar je naar kijkt met porno betekend toch niet dat je dat ook in werkelijkheid wil? Voor mij staan die 2 los van elkaar.'

*De naam Sylvia is gefingeerd

Beeld: iStock