Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Ruzie maken in het openbaar

Ben je ooit getuige geweest van een ruzie op straat? Of hebben jij en je vriend zelf wel eens een akkefietje in het openbaar gehad? De een vindt het maar gênant, de ander staat graag op de eerste rij met nog net geen zak popcorn onder hun arm. Dit zijn jullie ervaringen!

Vikhui : ‘Ik kwam er ooit toevallig in het openbaar achter dat m’n toenmalige vriend me had verneukt. Toen ben ik dus wel boos geworden en op dat moment kon het me vrij weinig schelen dat mensen me konden zien.’

Rumforviva : 'Ik heb echt nog nooit in het openbaar ruzie gemaakt. En inderdaad, als er vroeger in het gezin iets buitenshuis gebeurde dan siste mijn moeder door haar tanden: "we hebben het er thuis over" en dan moest je het niet in je hoofd halen nog maar iets te zeggen, laat staan met stemverheffing.'

Niq : 'Ik hou ervan als mensen hier in de straat ruzie met elkaar hebben. Dan ga ik op de stoel bij mijn voordeur (binnen) zitten en dan lekker luisteren. Zelf ook weleens ruzie op straat gemaakt. Ik ben net een mens.'

Apppie : 'Ik heb zelf helaas wel eens zo'n showtje gegeven… Als ik echt boos word ga ik mijn stem verheffen, ik kan het gewoon niet tegenhouden… Tot grote ergernis van mijn vriend (en terecht natuurlijk).'

S7rin: Ik wou dat ik ruzie kon maken. Op straat of niet. Ik ben er zo eentje die over zich heen laat lopen om de goede vrede te bewaren. Het enige wat ik ooit heb gedaan op vakantie in een restaurant is een methode van de super nanny (wie kent d'r nog?) op mijn toenmalige vriend toegepast. "ik ga nu even 10 Minuten wat voor mezelf doen, als ik terug kom doe je normaal". Ik dacht dat ik daarmee echt het doodsvonnis van de relatie had getekend: hij had nogal een kort lontje en ik was bang om de volle laag te krijgen op het moment dat ik terug kwam. Maar hij zat netjes op me te wachten en bood zowaar zijn excuses aan. Sindsdien zweer ik bij super nanny.'

Groentuintje : ‘Mijn schoonzus en zwager maken altijd en overal ruzie met elkaar. Of het nou op een verjaardag is ( ook van een ander) of op vakantie of dagje uit, tis nooit gezellig met die lui’

JonathanStrange : 'Ik heb wel eens zelf een ruzie uitgevochten, extreem gênant, voor het grootste terras van een van de vier grootste steden. Ik verbrak mijn relatie, maar hij wilde niet luisteren en voor het terras, op een mooie warme avond, maakte ik hem duidelijk dat ik hem nooit meer wilde zien, niet mis te verstaan voor heel het terras. Kan er nog rood van worden, van schaamte, echt niets voor mij.'

Pepexx : 'Ik kan ook wel eens boos worden op mijn partner en ga dan niet mijn mond houden tot thuis en net doen of er niets aan de hand is. Dat vind ik gehuichel. Ik ga niet hysterisch lopen schreeuwen, maar zal best eens mijn stem verheffen.'

Frizz : 'Ik had ooit een kortstondige relatie met een ontzettende ruziemaker. De dag dat hij (op het Damrak) luidkeels tegen me begon heb ik er per direct een streep onder gezet. Ik vind ruziën in het openbaar echt een schande.'

Retrostar: 'Ik vind het normaal dat je van mening kan verschillen met je wederhelft, en ook dat je even je mening zegt zonder je stem te verheffen (dus geen ja als je nee bedoelt), maar dat je je verder inhoudt en het niet ter plaatse gaat bediscussiëren. Dat is mijns inziens heel gewoon fatsoenlijk gedrag.'

