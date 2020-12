Samen masturberen: ongemakkelijk of juist opwindend?

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: samen masturberen

Laatst hadden we het nog over partners die (stiekem) masturberen, maar hoe zit het eigenlijk met jullie samen? ‘Samen masturberen’ is een topic waar nog niet iedereen bekend mee is op het forum. De één vind er niets sexy aan, terwijl de ander het juist wel opwindend vind. Dit zijn 10x jullie ervaringen met samen masturberen.

Anoniem18092020103521 : ‘Ja hoor, als we beiden een 10+ uren werkdag hebben gehad, gevolgd door een avond met verplichtingen buiten de deur of rondom de opvoeding oid, dan heb je soms beiden zin, maar beiden de puf niet om te gymnastieken. Dan is dit een leuk alternatief.’

Sjulia : ‘Als voorspel wel, maar het is nog nooit voorkomen dat we het daarna niet samen hebben afgemaakt. Ik geloof ook niet dat ik dat zou kunnen, of willen…’

Kindrebel : 'Doen we weleens. Het is niet echt een ding verder, maar een lekker snel orgasme 's morgens. Gewoon even ieder voor zich, lekkere korte doorlooptijd. Daarna koffie.'

Rooss4.0 : 'Ik ben seksueel super vrij en ik zie hem graag spelen met zichzel, maar dit vind ik dus supergenant. Alsof er een kleine meisjes schaamte boven komt drijven. Dus nee, ik doe dat niet. Ik speel wel eens met mezelf in opdracht terwijl hij kijkt maar mijn opwinding verdwijnt dan bijna meteen.'

Nummer50: 'Hier soms een onderdeel van het voorspel om elkaar op te geilen.'

Venture : ‘Ja hoor. Het is ook een “leermomentje”, omdat je kan afkijken welke techniek de ander gebruikt en wat diegene lekker vind.’

Naomir : 'Wij doen het ook regelmatig samen, meer als afwisseling. Ik vind het ook iets super intiems hebben dat je zoiets met elkaar deelt.'

StouteBeau : 'Wij masturberen regelmatig samen en neuken dan daarna verder. Ik vind het heerlijk om net na het klaarkomen geneukt worden. Hij komt dan klaar Ik denk dat wij dit toch wel zo'n 3x per week doen, heerlijk! Tijdens het masturberen fantaseren we er samen op los of kijken we een seksfilmpje, maar dat is zelden.'

Justmeholland : 'Wij vinden het super geil om samen te mastruberen en dan het klaarkomen zolang mogelijk uit te stellen.'

MisterHansome: 'Soms lukt de intimiteit niet. Door bijvoorbeeld pijn of als iemand te moe is. We kunnen dan wel elkaar strelen en samen fantaseren, maar het lukt niet goed om elkaar tot orgasme te krijgen. Wij delen nu juist dat soort momenten en ik vind het heel fijn en intiem.'

Beeld: iStock