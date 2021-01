Dit vinden we anno 2021 over seks op de eerste date

Seks op de eerste date: is dat nou echt zo’n big deal? De een zoekt er niets achter terwijl de ander meteen met allerlei theorieën in zijn of haar hoofd zit. ‘Als ik seks op de eerste date heb, ben ik dan niet te makkelijk?’ En ‘ziet hij/zij me dan nog wel als relatiemateriaal?’ Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Te snel met iemand naar bed gaan betekent geen relatie?

Het is natuurlijk het makkelijkst om lekker te doen waar jij zelf zin in heb. Maar mocht je je toch afvragen hoe anderen hier instaan, hebben we hier 12x de meningen van de VIVA-Forummers.

Gamayun : ‘Het zou niet uit hoeven maken. Sterker nog, het is een mooi hypocrisie-filter om relatief snel met ze te neuken. Als ze je daarna niet meer willen omdat je ‘te makkelijk’ bent, is het een hypocriete lul en ben je de dans mooi ontsprongen terwijl je tenminste wel heb geneukt.’

Leolux : 'Ik ben met mijn man een paar uur na kennismaking in bed gedoken. Nu 7,5 jaar later nog steeds heel erg gelukkig met elkaar. Het hoeft helemaal niks uit te maken.'

EvyBlissy : 'Meteen seks hoeft niet te betekenen dat het geen relatie kan worden. Dat is onzin. Maar ik moet wel aan een topic denken van een paar weken geleden. Iemand had via Tinder een man ontmoet en op de eerste date in een sauna afgesproken. Daar heeft ze seks met hem gehad op een toilet en daarna was zij teleurgesteld dat hij alleen op seks uit was. Tsja…'

Anoniem12012021170322 : 'Over het algemeen, ja. Mannen lijken nog altijd over een groot onvermogen te beschikken om bepaalde zaken van elkaar los te koppelen als het op vrouwen aankomt. Ze hebben voor zichzelf hokjes ontwikkeld: een vrouw die seks heeft op de eerste date is easy, geen wifey material. Als ze het zo snel met mij doet, doet ze het met iedereen en dat is geen goed voorbeeld voor mijn eventuele toekomstige kinderen. Ik denk dat het toch samenhangt met dergelijke denkbeelden die ergens zijn ontstaan en nog steeds welig tieren.'

Orpheus13 : 'Ik heb heel veel vriendinnen geadviseerd om vijf dates en minstens een maand te wachten met seks als ze een vaste relatie willen. Voor mij heeft dit bijna de status van een wetmatigheid en de betreffende vrouwen waren me heel dankbaar voor het delen van dit mannelijk perspectief.'

Boannan: 'Ik geloof dat niet. Iemand oprecht leuk vinden en verliefd worden leidt tot een relatie. Dan maakt het echt niet uit of je gelijk het bed in duikt of niet.'

‘Ik vind het maar een raar principe dat sommige mensen lichamelijk samenzijn heel belangrijk vinden en het daarom krampachtig achterwege laten, omdat het een soort waarde is die je zou verliezen als je het te snel weg geeft.’

Forumfossiel : ‘Ik heb wel de indruk dat vrouwen vaker seks gelijkstellen aan het hebben van een relatie. En dan teleurgesteld zijn als blijkt dat de man dat anders ziet. De kans dat je verschillende verwachtingen hebt over seks binnen een relatie of casual seks, wordt wel kleiner als je langer wacht.’

-Shifty- : 'Zoenen zegt in deze situaties ook al heel wat. Daar ga je toch ook niet mee wachten tot iemand zich twee maanden heeft inhouden om te bewijzen dat hij meer wil dan alleen zoenen? Ik vind het maar een raar principe dat sommige mensen lichamelijk samenzijn heel belangrijk vinden en het daarom krampachtig achterwege laten omdat het een soort waarde is die je zou verliezen als je het te snel weg geeft.'

Vrijenblij20220 : 'Toen ik verkering kreeg met mijn man merkte ik dat hij het serieus bedoelde juist omdat hij in het begin niks probeerde. Met vrouwen waarmee hij geen relatie wilde dook hij wel meteen het bed in. Niet dat er dat nou zo veel waren hoor.'

Anoniem19102020104203 : 'De enige goede reden om niet gelijk het bed in te duiken is: jezelf beschermen tegen teleurstelling. Als je van jezelf weet dat je je eerder hecht aan iemand waar je seks mee hebt gehad, als je kwetsbaar bent (door bijvoorbeeld liefdesverdriet), als je voelt dat jij hem leuker vindt dan hij jou of als jij heel graag een vaste relatie wilt en hij waarschijnlijk niet: wacht dan met seks. Niet omdat het onfatsoenlijk is of welke onzin dan ook, maar omdat je ten allen tijden jezelf op de eerste plaats moet stellen.'

2east : 'Mijn partner en ik hebben eerst een maand lang elke dag geneukt alsof het einde der tijden nabij was. En dan echt; deur open, broek uit, neuken, broek aan, aju! We zijn pas na een maand ook eens andere dingen gaan doen, zoals koffie drinken enzo. Bleek ook wel te klikken. Nu zijn we bijna 16 jaar samen met drie kinderen en nog steeds elke dag verliefd.'

Ladida1981: 'Er zullen best mensen zijn die die ouderwetse gedachten nog hebben. Maar als jij erachter staat om seks te hebben op de eerste date, past de persoon die daar wat negatiefs van vindt dus niet bij jou, want andere normen en waarden. Daar kun je beter zo snel mogelijk achter komen.'

