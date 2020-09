Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Twijfels over trio

Het hebben van een trio blijft een populaire seksfantasie die veel mensen eens waar zouden willen maken. Ook Maaike* haar vriend zou graag een trio met twee vrouwen willen hebben. Maaike vindt het idee van een andere vrouw erbij ook heel opwindend, maar toch twijfelt ze.

Ze wil namelijk niet dat er iets tussen haar en d’r vriend verandert. Of erger, dat haar vriend bijvoorbeeld gevoelens krijgt voor de andere vrouw. Op het VIVA-Forum vraagt ze hoe ze de negatieve gevolgen zoveel mogelijk zou kunnen uitsluiten. De beslissing heeft gelukkig geen haast, maar Maaike wilt graag meer duidelijkheid voor haarzelf. Dit is 10x jullie advies.

Bulbul : ‘Je kan voorlopig lekker samen over de details fantaseren, kom je er in de loop van de tijd vanzelf achter of je het echt ziet zitten. Je hebt nog effe zeg, als je vriend dit over anderhalf jaar pas wil. Waarom zou je je nu gaan vastleggen. Leef in het nu. En niet alle fantasieën hoeven werkelijkheid te worden.’

OliebolmetKrenten : 'Ik denk juist dat je het wel zou moeten doen, aangezien er anders altijd die nieuwsgierigheid blijft. Wel zou ik voor jezelf nagaan ,waar je precies bang voor bent en bedenken hoe je dat kan voorkomen. Bepaalde regels opstellen.'

Noellexxxxx : 'Ik denk dat het in jou geval beter zou zijn om een escort te 'huren', escorts hebben ervaring met stellen zoals jullie en dan hoef je ook niet bang te zijn dat jou vriend gevoelens voor de escort krijgt. Belangrijk is; regels afspreken. Wat wil jij heel graag, maar wat wil jij dat jou vriend liever niet doet?'

Loekie12345 : 'Bij twijfel niet doen. En voel je niet verplicht nu al te beslissen wat je over anderhalf jaar wel of niet wilt. Ook kun je eens proberen het je echt goed in te beelden, gewoon een keer als je alleen bent. Doe je ogen dicht en probeer het echt te beleven. Krijg je er een goed gevoel van? Of bekruipt je een angstig gevoel? Of test het in het echt, kijk eens hoe je je erbij voelt bijvoorbeeld als je hem ziet zoenen met iemand anders, bijvoorbeeld in de kroeg.'

Sommelier: 'Teveel regels maakt het geen ontspannen en leuke avond. Maar een paar simpele afspraken (vanuit wensen) hoeft geen roet in het eten te gooien. Vertel deze wensen uiteraard ook aan de derde persoon. Bespreek duidelijk je wensen. Is alles toegestaan qua seksuele handelingen bij alle partijen? (Wat zegt bijvoorbeeld jouw gevoel als jij ziet dat jouw vriend een andere vrouw penetreert? Geil?: oke, maar hoe denk je er écht over?)

– Shifty- : ‘Bij twijfel niet doen’ vind ik overigens zo’n dooddoener. Dan zou je niks meer doen wat leuk lijkt maar ook een beetje spannend is. Ik denk dat je juist mag erkennen dat je twijfelt en er niet zeker over bent. Als je dat erkent en met je vriend deelt, dan kan je daar tenminste ook rekening mee houden. En dan kan je er juist ook makkelijker ‘mee bezig zijn’ zonder dat er nou direct de verwachting of verplichting aan hangt om het meteen concreet te maken. Ik denk dat je er als persoon echt wel over mag twijfelen, maar dat je daarnaast wel genoeg zekerheid mag voelen in je relatie zelf, voordat je met je relatie gaat experimenteren.

Wilhetnietweten : 'Ik sluit me aan bij de meerderheid hier: Bij twijfel, niet doen! En dan maakt het echt niet zo zeer uit waar je precies over twijfelt, gewoon niet doen, als je er niet 100% voor wil gaan. Dus het beste ga je eerst na, waar je precies over twijfelt en probeer je die twijfel weg te nemen. Het kan zelfs zo zijn, dat je helemaal die twijfel niet weg krijgt, het beste laat je het in dat geval bij een fantasie.'

Gamayun: 'Nou, je mening op het moment is vrij duidelijk. Je weet het nog niet.'

‘Nou, je mening op het moment is vrij duidelijk. Je weet het nog niet.’ StouteBeau : ‘Het gaat toch niet enkel om ‘trio ✔’ je wilt er toch intimiteit bij voelen?’

: ‘Het gaat toch niet enkel om ‘trio ✔’ je wilt er toch intimiteit bij voelen?’ Macho: ‘Ik zou er geen termijn aan stellen. Als de tijd ervoor rijp is en je komt de juiste persoon tegen dan komt het er vanzelf wel van. Tot die tijd is erover fantaseren heel opwindend. Anderzijds vind ik wel dat als je ook gevoelens hebt voor vrouwen je jezelf niet moet onthouden. Daar wordt het alleen maar spannender van en daar is het leven ook tekort voor.’

