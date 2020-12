Klungelen en prutsen: 12x hoe (en wanneer) was jullie eerste keer?

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: De eerste keer

‘De eerste keer’, het wordt vaak groter gemaakt dan dat het is. Maar hoe teleustellend, ongemakkelijk of indrukwekkend het ook was, uiteindelijk is het niets meer dan een herinnering. Maar wel een achtervolgende herinnering! Vandaag blikken de VIVA-Forummers terug naar hun eerste keren. Hoe oud waren zij? Hoe was het? En hoe kijken zij er nu op terug?

Lad : ‘Ik was 18. En het was aan de Spaanse costa… Tja. Je kent het wel: schooldiploma gehaald, studentenleven voor de boeg, paar weken werken om een vakantie met je vrienden bij elkaar te verdienen, 26 uur in een bus zitten en dan 17 dagen he-le-maal los. Ik weet het: een origineel verhaal is het niet.’

Beefje : 'Ik was 16, hij 17 en beiden maagd. We hadden drie maanden verkering en het was in het bed van zijn ouders… Eigenlijk was het zoals ik had verwacht. Ik kwam niet klaar, hij wel (heel snel) en de lakens moesten gelijk in de was. Als ik eraan terug denk, moet ik nog steeds grinniken, wat een gestuntel!'

AgentL : 'Ik was 18 met een jongen van dezelfde leeftijd op Pinkpop. Ik kende hem net…Wel vanaf m'n 15e al gefrunnikt met verschillende jongens…'

Ontdekkingsreizigster : 'ik was 16 en hij 21. Na bijna een half jaar "verkering" gebeurde het. Ik vond het een ramp, omdat het alleen maar pijn deed. Later ging het stukken beter, uiteindelijk een relatie van zes jaar gehad.'

Dorgje : 'Ik was 16…op vakantie op Terschelling. Ze zeggen wel eens; als je als jongere naar Terschelling gaat op vakantie, kom je er niet als maagd weer vandaan. Nou, ik heb de uitspraak eer aan gedaan. Het was 'oke', dat ik het nou zo'n geweldige ervaring vond kan ik ook niet zeggen. De keren erna was het een stuk beter!'

Lemonny: 'Ik was 26 jaar. Daarvoor was ik nog nooit iemand tegengekomen met wie ik het had willen doen.'

Nona.Gemus : ‘We waren allebei 18, gewoon op een avond op mijn slaapkamer.. Hebben erg gelachen omdat het allemaal niet zo soepel ging, maar toen het eenmaal lukte was het best lekker!’

Morgan82 : 'Ik was 18 toen ik het voor het eerst deed. Ik had net een paar weken een vriendje van 19 (hij was geen maagd meer). Ik had zelf regelmatig wat 'aangerommeld' met andere jongens. Vaak was dat in de bosjes of in een steegje, alleen leek dat me geen ideale manier om ontmaagd te worden. Dus ik wilde wachten totdat ik een fijne relatie had. Dat is gelukt en ik vond het geweldig!'

Frances01 : 'Ik was 19 en het gebeurde op Mallorca. Eigenlijk onvrijwillig, zo van: ok, doe dan maar… Ik was er nog niet aan toe. Met mijn vriendje van een jaar later is het helemaal goedgekomen, want de vonken vlogen eraf!'

Tjelsy : 'ik was 16 en het gebeurde gewoon bij mij thuis. Hij kon niet meer terug met de trein, haha. Hij sliep beneden op de bank maar kwam later stiekem naar mijn slaapkamer. Condoom vol trots de volgende dag aan mijn beste vriendin laten zien. De seks zelf viel tegen. Hij dacht alleen aan zichzelf, dus het was eenmalig. '

Anoniem14062019142609 : 'Even rekenen, ik was 14 jaar. Hij was zeeman en 25. Voor mij geen geklungel in het fietsenhok. Ik heb een zalige nacht gehad, met alles erop en eraan! Denk er nog wel eens aan terug.'

Muus2: ‘Ik was 16, hij 17 en het gebeurde op een hete zomerse avond aan een recreatiemeertje in ons dorp. Heel spannend, tussen de struiken en in het water. Wel met condoom, zo slim was ik toen al. Ik zat daarna bere-trots achterop de fiets bij hem te glunderen…Al vond ik er geen bal aan.’

