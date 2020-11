‘Help! ik ben verliefd op een oudere getrouwde man’

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Verliefd op een oudere getrouwde man.

Britt* merkt dat ze smoorverliefd aan het worden is op een oudere getrouwde man. Een relatie is geen optie. Daarom wil ze zo snel mogelijk van dit gevoel af. Toch lijkt dit niet te lukken.

Het gevoel is ontstaan nadat de twee een lang persoonlijk gesprek hadden over een emotionele gebeurtenis. Hij was begripvol en steunde haar, precies wat ze op dat moment nodig had. Toen zijn er vlinders ontstaan. Die krijgt ze nu niet meer weg. Op het VIVA-Forum vraagt ze de forummers om hulp. Dit zijn 10x jullie advies.

All-is-one : ‘Dat wat je aandacht geeft, groeit. Mijn advies: focus jezelf verplicht ergens anders op. Verliefd worden kan altijd, maar in dit geval hoef/mag je er niks mee gaan doen. Dus je aandacht gaan verleggen, net als met liefdesverdriet moet je er doorheen, maar laat het alsjeblieft niet groeien.’

Yette : 'Ik begrijp helemaal dat je niet van plan bent om er iets mee te doen! Zou het je lukken om gewoon een beetje te genieten van de vlinders? Stilletjes in je eentje? Verliefd zijn is per slot best een fijn gevoel. Zolang je het maar niet voedt en met twee benen op de grond blijft, kan het geen kwaad. En uiteindelijk gaat het (meestal!) vanzelf weer over.'

Nlies : 'Je haalt verliefdheid en troostgevoel door elkaar (mijn koude grond psychologie). Je hebt een rot bericht gehad, en daar zijn jullie allemaal van ondersteboven, heel begrijpelijk. En dan geeft die troost van een hand op je schouder een warm gevoel, en dat voelt als liefde. hij begrijpt je op dat moment. En ja je kunt verliefd worden op een veel oudere man, Maar wees verstandig, doe er verder niets mee wat jullie allebei kan schaden.'

Hoekkeper : 'Hier iemand met eenzelfde ervaring. Vanuit het man-perspectief dan en een iets minder groot leeftijdsverschil. Ik kwam inmiddels al weer een paar jaar geleden iemand tegen. Ik vond haar gelijk leuk – maar in mijn hoofd heb ik er een soort van blokkade op gegooid, waardoor ik nu in een beetje gekke levensfase verkeer. Als die verliefdheid echt is, en er is iets wederzijds, denk er goed over na en als het zo bedoeld is, dan is het zo bedoeld. Mensen komen elkaar tegen, vinden elkaar leuk. Alleen makkelijk wordt het niet. Ik heb mezelf op een hele gekke manier leren kennen in ieder geval.'

Calvijn1: 'Verliefd zijn op een onbereikbaar iemand is toch helemaal niet leuk, heerlijk en lekker? Ik vind in ieder geval van niet. Het zorgt alleen maar voor verdriet en frustratie. Maar waarom zou zij er niets mee mogen doen? Zij is niemand verantwoording schuldig. Ze kan alleen zorgen voor haar eigen geluk.'

Roelanje : ‘Wat eerder geschreven werd doe ik ook. Lekker genieten van je vlinders en er verder niets mee doen. Wat je voedt groeit zeggen ze. Maar wat je wegduwt wordt ook groot.’

Babette2017 : 'Ach, toen ik 23 was heb ik tijdens een stage ook een paar keer gevoosd met een man van 44. Hij was volgens mij ook getrouwd. Geniet lekker van de verliefdheid, maar neem het vooral niet serieus en verwar het niet met echte liefde.'

Foechoer : 'Mijn vriend is 18 jaar ouder dan ik, dus het komt vaker voor dat mensen verliefd worden op iemand die veel ouder is. Het kan ook allemaal helemaal goed gaan. Ik heb ook ervaring met onbereikbare liefdes en dat ga ik mezelf (hopelijk) nooit meer aandoen. Je hebt verliefdheid niet altijd in de hand, maar je kunt jezelf wel verbieden om er 'werk' van te maken. En dat geldt dan ook voor foto's zoeken op internet, fantaseren bij de bushalte over hoe het kan zijn, je social media checken op een teken van leven. Doe. Het. Niet. Het gaat niet meteen over, maar het zal snel minder worden als je het voor jezelf niet als serieuze optie behandelt. Dat gaat je veel stress en ongelukkige gevoelens besparen. Echt. Geloof me.'

Klaver10 : 'Ik zou het niet tegen hem zeggen, waarom zou je dat doen als je niets met je gevoel voor hem van plan bent? Verliefd zijn is leuk, maar je hoeft er inderdaad niet altijd wat mee te doen. Verliefd zijn betekent niet perse dat degene waar je verliefd op bent ook een goede partner zal zijn, of een leuk persoon. Het is een momentopname. Hij heeft waarschijnlijk een bepaald gevoel bij jou getriggerd, waardoor jij je nu zo fijn voelt. Voor de rest betekent het eigenlijk niet meer dan razende hormonen en vooral heel veel input van jezelf in je gevoel. De rol van de ander wordt bij verliefdheid zwaar overschat, maar dat merk je pas als de vlinders zijn gestopt met fladderen.'

Lilalinda: ' Een beetje verliefd zijn, is best lekker hoor. Houd jezelf in de gaten en laat je niet kwetsen.'

*De naam Britt is gefingeerd.

Beeld: iStock