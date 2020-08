Oh nee: ‘vriend noemt naam van zijn ex in bed, wat nu?’

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Vriend noemt naam ex in bed

Barbara* is al 6 jaar samen met haar vriend, toch is er vorig weekend iets gebeurd waarvan ze erg geschrokken is. Het stel was samen een weekendje weg. Alles was leuk en romantisch, totdat Barbara’s vriend perongeluk de naam van zijn ex kreunde in bed. Hij had het zelf geen eens door en voelt zich er achteraf heel rot over. Barbara is nu vooral in de war en vraagt aan de VIVA-Forummers of zij dit ook wel eens meegemaakt hebben. Dit is 11x jullie reactie.

Wissewis : ‘Dat wordt dan 3 weken geen seks. En over 3 weken mag ie dan op zijn knieën komen smeken of je weer wil.’

: ‘Dat wordt dan 3 weken geen seks. En over 3 weken mag ie dan op zijn knieën komen smeken of je weer wil.’ Rooss4.0 : ‘Ik zou in een deuk liggen eigenlijk. Ik gooi de namen van mijn kinderen standaard door elkaar totdat ik de kluts zó kwijt ben dat ik aan ze vraag hoe ze ook alweer heten. Mijn lief geef ik regelmatig de naam van mijn ex en andersom. Mijn lief noemt zijn dochter altijd bij mijn naam. Ben je stiekem bang dat hij haar terug wil? Het is gewoon een hersendingetje, niks meer, niks minder.’

: ‘Ik zou in een deuk liggen eigenlijk. Ik gooi de namen van mijn kinderen standaard door elkaar totdat ik de kluts zó kwijt ben dat ik aan ze vraag hoe ze ook alweer heten. Mijn lief geef ik regelmatig de naam van mijn ex en andersom. Mijn lief noemt zijn dochter altijd bij mijn naam. Ben je stiekem bang dat hij haar terug wil? Het is gewoon een hersendingetje, niks meer, niks minder.’ ZonnedauwRegenboog : ‘Waar kan je je druk om maken zeg.. In zijn hersens zit dat patroon nou eenmaal opgeslagen. Niets meer en niets minder. Even een oude elektronen verbinding geactiveerd. Heb ik heel vaak last van en maak dus ook in allerlei situaties verkeerde verbindingen. Wees aub niet zo’n vrouw die hier een ding van maakt.’

: ‘Waar kan je je druk om maken zeg.. In zijn hersens zit dat patroon nou eenmaal opgeslagen. Niets meer en niets minder. Even een oude elektronen verbinding geactiveerd. Heb ik heel vaak last van en maak dus ook in allerlei situaties verkeerde verbindingen. Wees aub niet zo’n vrouw die hier een ding van maakt.’ Lizenlotte : ‘Nou ik zal wel een zeurpiet zijn dan maar ik word toch ook echt niet blij als mijn vriend tijdens de sex de naam van zijn ex gebruikt.. en ik geloof er niks van dat heel viva daar haar schouders over ophaalt en erom moet lachen. Ik snap dan ook heel prima dat dit voor to een issue is.’

: ‘Nou ik zal wel een zeurpiet zijn dan maar ik word toch ook echt niet blij als mijn vriend tijdens de sex de naam van zijn ex gebruikt.. en ik geloof er niks van dat heel viva daar haar schouders over ophaalt en erom moet lachen. Ik snap dan ook heel prima dat dit voor to een issue is.’ Chocolol : ‘Ik vind de naam van je kinderen, huisdieren, familieleden etc door elkaar halen toch een heel andere feel hebben dan de verkeerde naam tijdens seks uitspreken. Wat je er mee moet? Geen idee, maar ik begrijp dat zoiets ff niet lekker zit.’

: ‘Ik vind de naam van je kinderen, huisdieren, familieleden etc door elkaar halen toch een heel andere feel hebben dan de verkeerde naam tijdens seks uitspreken. Wat je er mee moet? Geen idee, maar ik begrijp dat zoiets ff niet lekker zit.’ Kroonsteen : ‘Is mij ook wel eens gebeurd. 2x zelfs dat ik tijdens de seks de naam van mijn ex zei… Ik dacht écht niet aan hem! Vriend vond het ook echt niet leuk.’

: ‘Is mij ook wel eens gebeurd. 2x zelfs dat ik tijdens de seks de naam van mijn ex zei… Ik dacht écht niet aan hem! Vriend vond het ook echt niet leuk.’ Grenada : ‘Je kunt er moeilijk over doen, je kunt je relatie opdoeken, maar je kunt er ook samen om lachen. je mag zelf kiezen…’

: ‘Je kunt er moeilijk over doen, je kunt je relatie opdoeken, maar je kunt er ook samen om lachen. je mag zelf kiezen…’ Kindrebel : ‘Bij mij floept de naam van mijn ex er ook nog wel eens bijna uit. En wij zijn al 20(!) jaar uit elkaar. Het is automatisme, iets dat in jaren zo is ingesleten, blijft gewoon op je harde schijf staan. Mijn vriend heeft het ook, de naam van zijn ex komt er af en toe ook nog uit na 8 jaar. Tijdens de seks is het nog nooit gebeurd.’

: ‘Bij mij floept de naam van mijn ex er ook nog wel eens bijna uit. En wij zijn al 20(!) jaar uit elkaar. Het is automatisme, iets dat in jaren zo is ingesleten, blijft gewoon op je harde schijf staan. Mijn vriend heeft het ook, de naam van zijn ex komt er af en toe ook nog uit na 8 jaar. Tijdens de seks is het nog nooit gebeurd.’ Anoniem06072020120005: ‘Laat gaan joh, gewoon een hersendingetje inderdaad. Wees blij dat hij niet een onbekende naam noemde, dan wordt het pas echt lullig.’

‘Laat gaan joh, gewoon een hersendingetje inderdaad. Wees blij dat hij niet een onbekende naam noemde, dan wordt het pas echt lullig.’ Shutterfly : ‘Tijdens de seks vind ik toch anders en zou ik echt niet relaxed vinden, maar je kunt er zo weinig mee.’

: ‘Tijdens de seks vind ik toch anders en zou ik echt niet relaxed vinden, maar je kunt er zo weinig mee.’ SanneH01: ‘Ik roep overigens heel consequent: Oooh mop, of aaaah schatje.Wie er dan ook boven op me ligt. Safe seks, weet je wel.’

*De naam Barbara is gefingeerd

Beeld: iStock