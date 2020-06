Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: vriend is langs prostituee geweest

Femke* en haar vriend zijn tien jaar samen. Ze omschrijft dat ze veel ups & downs hebben gehad, maar toch altijd goed bij elkaar terug kwamen. Nu heeft haar vriend opgebiecht pornoverslaafd te zijn en voor die kick en lust pas langs een prostituee te zijn geweest. Hij is er kapot van en wilt graag hulp zoeken voor zijn probleem. Op het VIVA-forum vraagt Femke naar de meningen van de andere forummers. Dit is 10x jullie mening.

Dianaf : ‘Kijk, voor mij is seks met iemand anders dan ikzelf gewoon exit, maar wat wil jij? Zou jij door willen gaan als hij zijn verslaving aanpakt? Als hij serieus zijn best voor jullie relatie gaat doen?’

Luci_Morgenster : 'Ik vind vreemdgaan al een niet een onoverkoombaar ding, maar misschien kan jij daar nog wel overheen stappen, zat mensen kunnen dat wel. Denk dat als het door seksverslaving komt dat dat nog veel moeilijker is. Maar een partner die betaald voor seks, nee.'

Suusje666 : 'Heel lastig dat iemand handelt vanuit het hebben van een probleem, en dat is vast voor die persoon zelf ook heel klote, maar dat maakt niet dat je daardoor minder gekwetst zou mogen zijn door zo'n actie. Toevoeging: ik vind overmatig porno kijken en naar een prostituee gaan ook wel heel verschillende dingen. Porno is één klikje verwijderd, dus die drempel is heel laag, maar een prostituee bezoeken is toch echt een bewuste keuze geweest, verslaving of niet.'

PinkeltjePinkelotje : 'Ik zou zeggen: exit. Vreemdgaan is al erg, maar met een prostituee (mogelijke mensenhandel, misbruik, soa-risico?) is voor mij nog veel erger. Bovendien is hij dus blijkbaar verslaafd. Tien jaar een relatie is natuurlijk lang, maar ik zou me toch stevig gaan afvragen of dit al die pijn en moeite wel waard is.'

Rosalid: 'Een relatie met veel ups en downs klinkt niet geweldig, en dan nu ook nog deze problematiek erbij. Gaat dit een gelukkig leven worden?'

LaFolie : ‘Wat praat jij een hoop goed voor die vent zeg. Hij weet het geloof ik allemaal mooi te draaien. Hij heeft bijgedragen aan een verschrikkelijke wereld. Hij heeft de jeuk van z’n pik vóór iemand in een kwetsbare positie gesteld en daar misbruik van gemaakt.

Hij heeft jouw vertrouwen geschonden. Tja….’

Snownow : 'Je bent al een tijd aan het vechten voor deze relatie. Ik zou ermee ophouden. Het gaat heel moeilijk zijn het vertrouwen in hem terug te krijgen, als dat al lukt. Evenzogoed kun je wel in (relatie)therapie gaan om voor jezelf te leren dat dit gedrag niet aan jou heeft gelegen.'

Madeliefjees : 'Een relatie met veel ups en downs moet je al niet willen, en dan heb ik het nog niet eens over het hoerenbezoek en de pornoverslaving. Laat deze topper los.'

Artricks : 'Wat erg voor je. Hij heeft jou bedrogen en betaalde daar zelfs voor (schunnig wereldje). Afgaand op jouw reactie neem ik aan dat hij zijn probleem niet op voorhand met jou heeft besproken – terwijl hij dat wel had kunnen doen, in plaats van halsoverkop een keuze te maken die jou erg kwetst en jullie relatie mogelijk onherroepelijk beschadigt.'

Hallohoihey567: 'Wat naar zeg dit. Ik heb ook een gewone vriend die seks verslaafd is, maar hij is nog nooit vreemd gegaan binnen een relatie.'

*De naam Femke is gefingeerd

Beeld: iStock