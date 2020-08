5 fouten die echt iedereen met seksspeeltjes maakt

Seksspeeltjes: bij de een liggen ze op een vaste plek naast het bed, bij de ander liggen ze ergens in de kast te verstoffen. Hoe je ook met je speeltje omgaat, er zijn een aantal foutjes die (stiekem) iedereen maakt.

Er zijn namelijk een aantal voorzorgsmaatregelen en algemene basisregels die ervoor zorgen dat je optimaal (en veilig) van je favoriete speeltje kan genieten. Opgelet dus: de vijf meest gemaakte fouten voor jou op een rijtje!

1. Je maakt je speeltje niet goed schoon

Houd je speeltje schoon, niet alleen voor je eigen veiligheid, ook de levensduur van je speeltje heeft er profijt van. En van je speeltje wil je natuurlijk zo lang mogelijk genieten! Lees hier hoe je je speeltje het beste schoonhoudt.

2. Je gaat voor de meest voor de hand liggende keuze

Iedereen heeft een eigen smaak, en dat geldt ook als het gaat om seksspeeltjes. Wat de een lekker vindt, vindt de ander misschien juist pijnlijk. Daarom is het belangrijk niet zomaar voor het meest populaire of toegankelijke speeltje te gaan. Probeer vooral van alles uit, en voel zelf wat het beste werkt voor jou.

3. Je focust teveel op een orgasme

Orgasmes zijn natuurlijk geweldig, dat geven we toe. Maar alleen daar de focus opleggen, is zonde. Het legt namelijk druk op het momentje voor jezelf, terwijl je ook zonder orgasme kan genieten van je speeltje. Focus op wat fijn voelt, want wat komt, komt vanzelf.

4. Je gebruikt je seksspeeltje niet tijdens de seks met je partner

Je speeltje gebruiken tijdens de seks met je partner, vinden veel vrouwen spannend. Wat als de ander denkt dat hij of zij niet goed genoeg is? Terwijl: dit hoeft helemaal niet het geval te zijn. Een seksspeeltje kan juist een welkome toevoeging zijn. Het is dus helemaal niet gek om die zo af en toe tijdens de seks erbij te pakken.

5. Je voelt schaamte voor het feit dat je een seksspeeltje gebruikt

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: je hoeft je nergens voor te schamen. Seksspeeltjes gebruiken is heel normaal (en heel lekker, natuurlijk)! Er zijn zelfs mensen die zonder speeltje geen orgasme kunnen krijgen. Een seksspeeltje kan je leven zoveel leuker en spannender maken. Schaam je dus niet!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Beautify | Beeld: iStock