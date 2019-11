Een jaar na haar scheiding van Eline is Francoise toe aan een nieuwe relatie en ze besluit dat het uitgaanscircuit de beste plek is om iemand te ontmoeten. De eerste de beste avond komt ze Francoise tegen en daardoor durft ze niet meer met andere vrouwen te flirten. Wat moet ze nou doen? Daten via internet ziet ze echt niet zitten.

Francoise:

‘Ik dacht dat Eline en ik ons hele leven bij elkaar zouden blijven. We vulden elkaar zo goed aan. Eline is avontuurlijk en daarmee haalde ze mij uit mijn comfortzone. Ik ben evenwichtig en daarmee gaf ik haar een stabiele basis. Toen ze zei dat ze niet genoeg zichzelf kon zijn in onze relatie kwam dat als een donderslag bij heldere hemel. Het deed zo’n pijn om te horen dat ze al vier maanden met een ander was! Ik ben er echt maanden kapot van geweest. Met hulp van een maatschappelijk werkster heb ik mijn leven nu weer een beetje op de rit en zij zei dat ik weer eens moest gaan daten. We hebben diverse mogelijkheden besproken en via internet, Tinder en zo, dat leek me toch niks. Je weet toch nooit wie je dan tegenkomt. Dus besloot ik naar het COC te gaan. Ik weet dat Eline daar actief is geweest, maar ik dacht dat ze daarmee gestopt was. Nou, niet dus. Op het eerste het beste feestje waar ik naartoe ging, zag ik haar aan de bar staan. Natuurlijk stapte ik op haar af om een praatje te maken en ze leek oprecht geïnteresseerd. Ze bood me zelfs een drankje aan. Maar ik voelde me erg ongemakkelijk, want ik kwam immers om een nieuwe partner te zoeken. Ik kon toch niet onder Elines ogen met iemand anders gaan zoenen? Dat voelt toch nog steeds als vreemdgaan. Hoe kom ik nou aan een nieuwe partner als Eline steeds over mijn schouder meekijkt?’

Eline:

‘Natuurlijk weet ik nog wie Francoise is. Dat is een ex van mij. We hebben 8 jaar een relatie gehad. Op een gegeven moment begon het me toch te benauwen, altijd diezelfde gesprekken, dezelfde botsingen, dezelfde seks. Wat dat betreft was Francoise niet erg avontuurlijk. Ik heb wel eens voorgesteld om naar een parenavond te gaan, maar daar moest ze niets van weten. Nou je het zegt, ik heb ook een keer een lesbopornofilm meegenomen. Je had haar moeten zien. Ze wist niet waar ze moest kijken! Terwijl ik wel in ben voor een experimentje. Het is dat ze zo lief en intelligent is, anders was ik vast al veel eerder verliefd geworden op een ander. Dat gebeurde na zeven jaar dus toch. Na wat experimenteren en veel zelfonderzoek besloot ik dat ik in de relatie met Francoise toch niet voldoende aan mijn trekken kwam en toen heb ik het uitgemaakt. We zijn nu een jaar uit elkaar en ik heb een paar scharrels gehad, maar niks serieus. Ach, dat bevalt me wel. Ik hoef me niet zo nodig weer te binden. Laatst kwam ik Francoise tegen op een party. In ‘onze’ tijd gingen we eigenlijk nooit naar het COC omdat Francoise zich daar niet thuis voelde. Ik vond het wel leuk om haar te zien en even te horen hoe het met haar ging, maar ze bleef maar aan me plakken. Alsof we nog steeds partners waren. Dat benauwde me. Ik dacht: dit is toch een singles-party, waarom ga je niet op jacht?’

De mediator:

‘Jullie schrijven dit bericht, maar wat is jullie vraag precies? Wil je wel normaal contact met elkaar? Of zit er nog oud zeer waarover je het wilt hebben Francoise? Er is na een relatie vaak sprake van een beetje vreemde omgang met elkaar, onwennig. Emotioneel lastig ook. Wat heb jij er mee gedaan in de afgelopen tijd Francoise. Je bent naar een maatschappelijk werker gegaan. Wat kun je daarover delen met Eline? Misschien dat het haar dan ook duidelijk wordt dat je je eigen leven op de rit hebt. Jullie merken dat ik veel vragen stel en probeer een opening te vinden om jullie in gesprek te krijgen. Maar het is de vraag of jullie daar allebei voor open staan. Wat drinken met elkaar om de situatie bij COC te bespreken zodat een volgende keer gemakkelijker verloopt zou een goede aanleiding kunnen zijn. Het kan heel goed dat daar nog een wat langer gesprek op volgt. En anders is het klaar.

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan.

