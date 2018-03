Franse tv maakt item over slutshaming met ‘onze’ Milou in de hoofdrol

Nagefloten worden om, als je niet reageert, gedegradeerd te worden tot hoer. En dat alles in binnen een halve minuut. Het is waarschijnlijk herkenbaar voor veel vrouwen. Freelance VIVA journalist Milou Deelen maakte een filmpje over ‘slutshaming’ die viral ging op social media. Het Franse TF1 interviewde haar hier vorige week over omdat er in Frankrijk stemmen opgaan om straatintimidatie strafbaar te maken.

Het feit dat veel vrouwen (minstens) een keer te maken hebben gehad met seksueel ongepaste opmerkingen in openbare gelegenheden, is reden dat er in de gemeente Amsterdam over gesproken is om dit strafbaar te maken. Helaas is het verbod op straatintimidatie voor minstens een jaar uitgesteld. Een van de redenen hiervoor is dat het lastig is om dit gedrag op heterdaad te betrappen. Handhavers moeten dus eerst op training voor het herkennen van dit soort gedrag en het juist uitvoeren van de nieuwe regels.

Ook Frankrijk heeft oren naar een verbod op straatintimidatie. Een team van TF1 maakte daarom een item over Nederland en interviewde daarvoor gemeenteraadslid Marianne Poot, Pleun van Onzenoort van stichting straatintimidatie en onze eigen Milou dus.

Doe effe lekker normaal joh

De video begint bij Milou, en laat beelden zien uit de video van haar die viraal ging. Milou houdt daar kartonnen borden voor zich met teksten als: ‘hoer’, ‘slutshaming is niet oke’, en ‘ik bepaal hoe ik mij kleed’. Milou zegt dit filmpje te hebben gemaakt omdat het op straat ‘normaal’ is geworden iemand hoer of slet te noemen, of te grappen over seksualiteit. ‘Maar dat ís niet normaal’ zegt Milou. ‘Ik postte de video op Facebook en die ging viraal, wat ik absoluut niet verwacht had. Het probleem begint al bij het feit dat als mannen veel seks hebben, een man stoer is en een vrouw een hoer. En daarbij, draai het eens om. Ik zou het niet in mijn hoofd halen om een man op straat iets seksueels na te roepen, dat zou toch heel raar zijn? Maar waarom zou een man dat dan wel ‘mogen’ doen naar een vrouw?’

Bekijk hieronder de video waarin Milou te zien is op de Franse televisie.

