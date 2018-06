We herinneren ons allemaal Regina George uit Mean Girls nog? Ze is het type meisje waar je doodsbang voor moet zijn, maar waar je uit tactische overwegingen (én zelfbescherming) ook bevriend mee moet zijn. Regina George is wat je noemt een frenemy. Frenemies kun je niet volledig vertrouwen, maar kun je ook niet volledig buiten je leven sluiten. En ja, ‘frenemy’ is een combinatie van ‘friend’ en ‘enemy’, maar wat betekent het nou echt? En vooral: wie is jouw frenemy?

Wat is een frenemy?

Urban Dictionary definieert de term frenemy als volgt: ‘Een frenemy is een persoon in je leven waar er een soort van rivaliteit onder de oppervlakte van een vriendschap is. Deze rivaliteit kan voortkomen uit onopgeloste conflicten tussen twee mensen, concurrentievermogen dat zich ontwikkelt in de loop van de vriendschap, jaloezie door een of beide partijen, of het kan een uiting zijn van psychologische problemen door één persoon.’

Kort gezegd is een frenemy dus de vriendin die om je heen sluipt als een wolf gehuld in schaapskleren. Dat klinkt wel enigszins gevaarlijk, nietwaar? Daarom hieronder alles wat je moet weten over een giftige vriendschap, inclusief de kenmerken van een frenemy en hoe je hier mee op moet gaan.

Hoe weet je of je een frenemy hebt?

Die ene Facebook-status had het niet beter kunnen omschrijven: relaties zijn ingewikkeld. En probeer ingewikkelde relaties maar eens te definiëren, dan begeef je je op glad ijs. Wanneer je denkt dat je je in een giftige vriendschap bevindt, stel jezelf dan deze vragen:

1. Heeft ze over me gelogen tegenover anderen om er zelf beter van te worden, of om me zwart te maken?

2. Heeft ze tegen me gelogen om haar zin te krijgen?

3. Hoe vaak haakt ze last minute af of klaagt ze als plannen niet volgens haar voorkeur gaat?

4. Bekritiseerd ze me vaak onder de noemer van ‘het is maar een grapje’?

5. Heeft ze ooit bewust een situatie gesaboteerd of belemmerd waardoor ik mijn doel niet heb behaald, of waardoor de uitkomst minder positief was?

6. Probeert ze afstand te kweken tussen mij en andere vriendinnen?

7. Bevatten haar complimenten regelmatig een subtiele sneer?

8. Is ze jaloers op mijn romantische relaties?

9. Wordt ze boos, jaloers, geïrriteerd of gedesinteresseerd wanneer ik het over mijn leven heb? Biedt ze alleen een luisterend oor wanneer ik slecht nieuws vertel?

10. En dit is een hele belangrijke: hoe voel ik me nadat ik tijd met haar heb doorgebracht?

Wat is de psychologische impact van een frenemy?

Giftige relaties zijn nooit goed voor je mentale welzijn. Een langdurige, giftige relatie kan ervoor zorgen dat je gaat twijfelen over je eigen gedachten en gevoelens over bepaalde situaties, mensen en zelfs jezelf. Dat wordt ook wel gaslighting genoemd. Bij een frenemy sta je eigenlijk continu op gespannen voet, wat ook van invloed is op je manier van denken. Hierdoor kun je gaan twijfelen aan je gevoel van eigenwaarde, want in den beginne is de frenemy iemand die je vertrouwt.

Ik heb een frenemy. Wat nu?

Waarschijnlijk is het de hoogste tijd om je ‘vriendschap’ met je frenemy opnieuw te beoordelen. We bedoelen, zolang je haar niet zou noemen als referentie tijdens een sollicitatiegesprek weet je voldoende…

Maar toch hoeft dit niet te betekenen dat je haar volledig uit je leven bant. Ook al is jullie vriendschap niet perfect, het gaat meer om het duidelijk aangeven van je grenzen dan het verbannen van mensen uit je leven. Door het stellen van grenzen instrueer je mensen eigenlijk hoe ze met je om moeten gaan, en kan er een fijne dynamiek gevonden worden.

