Wat de frequentie van je seksleven zegt over de kwaliteit van je relatie

Of je nu vier keer per week of een keer in de maand van bil gaat: als jij en je partner happy zijn met jullie seksleven, is dat natuurlijk helemaal prima. Toch houdt de gemiddelde frequentie de gemoederen flink bezig. Zijn we dan toch allemaal bang dat we niet voldoen aan de norm? En wat is eigenlijk die norm?

Volgens seksuoloog Hilde Toelen van het Centrum voor klinische seksuologie en sekstherapie van het UZ Gasthuisberg in Leuven is het een mythe dat twee à drie keer seks per week de standaard is. ‘Als je wetenschappelijk onderzoek bekijkt, kom je tot de conclusie dat het gemiddelde koppel ongeveer één keer per week de liefde bedrijft,’ vertelt ze aan Het Laatste Nieuws.

‘Het zorgt alleen maar voor meer druk binnen de relatie’

Toch vermoedt Toelen dat het gemiddelde lager ligt dan dat. ‘Wie meedoet aan dergelijk onderzoek, voelt zich sowieso al op zijn gemak bij dat thema. Wie wat weigerachtiger is om over zijn seksleven te praten of problemen tussen de lakens ervaart, zal minder snel geneigd zijn om er een vragenlijst over in te vullen. Waarschijnlijk ligt het gemiddelde dus nog wat lager. Dat gezegd zijnde: waarom zou je eigenlijk aan een norm willen voldoen? Het zorgt ook alleen maar voor meer druk binnen de relatie. Het enige wat telt, zijn jij en je partner. Maak liever jullie eigen norm door naar een patroon te zoeken dat voor jou en je geliefde het best werkt.’

Kwalitatieve relatie

Is er eigenlijk een verband tussen de frequentie dat jullie met elkaar tussen de lakens duiken en de kwaliteit van de relatie? De seksuoloog denkt dat de regel ‘hoe meer, hoe beter’ hier niet opgaat. ‘Ik zou eerder zeggen: hoe beter de vrijpartijen afgestemd zijn op de wensen van de twee partners, hoe beter hun relatie. De frequentie ervan heeft daar weinig mee te maken. Als je samen tot een patroon komt waarmee je allebei tevreden bent, zit je goed.’

