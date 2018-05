Millennial pink alert! Stijlvoller dan dit gaat je waterplezier niet worden

Wat hebben we het afgelopen zomer leuk gehad, met de opblaasbare flamingo’s en unicorns. Máár, dat was vorig jaar. Tijd voor een nieuwe trend op het gebied van opblaasbaar waterplezier: dit zijn roze pierebadjes gemaakt voor volwassenen!

Toegegeven, die opblaasbare flamingo’s en unicorns waren leuk, hartstikke leuk, maar ook een beetje kinderspel. Dat dachten de makers van Funboy ook, en dus komen zij met een productlijn speciaal gericht op volwassenen. Denk aan hartvormige, roze pierebadjes voor jou en je vriendinnen. Dus ja, er is rekening gehouden met je ijskoude margarita en Instagram-feed. Het enige wat je nodig hebt is een groot dakterras, tuin of park en je maakt helemaal de blits.

En er is meer, want Funboy heeft ook gedacht aan plezier óp het water. Een Barbie-achtige cabrio met speciale laadbak voor je flessen wijn? Hell yes!

