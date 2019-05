Gabrielle (34) en Julius zijn een stel. Ze wonen samen, hebben kantoorbanen en een vriendengroep. Maar ze houden er ook een bijzondere lifestyle op na. Waarin Gabrielle de meesteres is, en Julius haar slaaf.

‘Als je ons had zien zitten, gisteren in dat nieuwe hippe restaurant, dan zou je waarschijnlijk een doodnormaal stel hebben gezien. Een stel dat, net zoals alle anderen daar, een gesprek voerde over werk en de laatste roddels uit de kennissenkring, terwijl ze zaten te snoepen van hun dessert. Maar wat zou je gedacht hebben als je had geweten waar we het echt over hadden? Dat ik het op dat moment niet over de saaie vergadering van die middag had, maar over iets heel anders.’

‘Ik wou dat hij op zijn blote knieën door een pad van punaises naar de slaapkamer zou kruipen’

‘Namelijk dat ik van Julius verwachtte dat hij bij thuiskomst op zijn blote knieën door een pad van punaises naar de slaapkamer zou kruipen? Had je ons dan nog steeds zo doodnormaal gevonden? Ik denk van niet. Wij hadden jou waarschijnlijk niet eens opgemerkt. Julius luisterde aandachtig terwijl ik het scenario van die avond voor hem uiteenzette. Van de speciale bondage die ik in gedachten had, tot de dingen die ik daarna met hem zou doen.’

‘Hij wist wat er zou gebeuren als hij me tegensprak’

‘Soms stemde hij in, maar van tijd tot tijd zag ik hem slikken. Alsof hij iets wilde zeggen, maar had besloten dat toch maar niet te doen. Goed zo. Hij wist wat er zou gebeuren als hij me tegensprak. Ik zat niet te wachten op zijn goedkeuring of instemming, of zelfs maar zijn inbreng in wat ik voor hem had bedacht.’

Het grootste cadeau

‘Julius en ik hebben een bijzondere relatie. We zijn niet getrouwd en ook geen geregistreerde partners, maar onze relatie is wel vastgelegd in een contract dat we zelf hebben opgesteld. Je zou het onze ‘servicevoorwaarden’ kunnen noemen. Onze relatie is gebaseerd op een diepe, emotionele band waarbij we proberen elkaars emotionele en seksuele behoeften te bevredigen. We begrijpen elkaar en houden van elkaar, en daarom doet Julius soms dingen die misschien niet altijd prettig lijken voor hem. Toch doet hij die dingen graag. Voor mij.’

‘Julius is niet alleen mijn geliefde, hij is mijn slaaf’

‘We weten allebei dat het juist die dingen zijn die onze relatie op de langere duur goed zullen houden. Het zit namelijk zo: Julius is niet alleen mijn geliefde en levenspartner. Hij is mijn slaaf. Anders dan de associatie die dat woord meestal oproept, is slavernij voor ons een intens romantisch concept. Zeg nou zelf: is er een groter cadeau dat je je geliefde kunt geven dan je totale ‘zijn’? En is er een groter bewijs van mijn liefde voor hem, dan dat ik die totale controle over zijn leven aanvaard?’

‘Wij zíjn sm’

‘Wanneer ik Julius vertel hoe hij zich moet kleden, praten of hoe hij zich moet gedragen, schenk ik hem mijn volledige aandacht. Het gevoel dat hij mijn eigendom is, is voor hem de ultieme bevestiging van hoe graag ik hem in mijn leven wil. Mocht je het je afvragen, het antwoord is: ja, wij doen aan sm. Zíjn sm. Maar dat bewaren we niet voor de slaapkamer.’

‘Dominatie is voor ons geïntegreerd in ons dagelijks bestaan’

‘Er zijn mensen in de scene die zichzelf lifestylers noemen. Dat houdt overigens ook in dat we elkaars fysieke en geestelijke behoeften voortdurend in het oog houden en koesteren. Wij verschillen van de ‘doorsnee’ sm’ers doordat het voor ons een manier van leven is in plaats van een rollenspel dat zich beperkt tot in de slaapkamer. Het is niet alleen een seksuele geaardheid. Dominantie en onderwerping zijn voor Julius en mij volledig geïntegreerd in ons dagelijks bestaan.’

‘Onze vrienden weten van niets, we zitten niet te wachten op een stempel’

‘Natuurlijk zijn we niet volledig los van de dagelijkse realiteit, daarom passen we ons aan op de manier die nodig is om goed te kunnen functioneren binnen de samenleving. Buitenshuis zal niemand iets vermoeden, behalve misschien mensen die zelf ervaring hebben in de sm­-scene en een oog hebben ontwikkeld voor de kleine gebaren van onderdanigheid of dominantie die ieder ander zullen ontgaan. Ook onze vrienden zijn niet op de hoogte, we zitten niet te wachten op een stempel. Mensen vinden je nog altijd raar. Een paar vrienden uit de sm­-scene weten er wel van, maar we houden die twee werelden strikt gescheiden.’

Altijd de baas

‘Bij ons thuis ben ik de baas. Ik bepaal wat er gebeurt. Dat wil niet zeggen dat de mening van Julius er niet toe doet, maar hij blijft mijn slaaf. Dat betekent dat hij de controle over elk aspect van zijn leven aan mij heeft gegeven. Van hoe hij zijn haar knipt tot wanneer hij mag gaan sporten, zitten, drinken of klaarkomen. Als ik wil dat hij een halfuur als een balletje opgerold naakt in een hoekje zit, doet hij het. Dat noemen we psychische bondage, iets waar we beiden veel plezier aan beleven.’

‘Het is niet zo dat ik thuis de hele dag van top tot teen in latex rondloop’

‘Als Julius opstandig is geweest, laat ik hem een ijsblokje in zijn anus stoppen en verbied hem te bewegen totdat het helemaal gesmolten is. Onze relatie is een heerlijke uitlaatklep voor mijn creativiteit. Het is natuurlijk niet zo dat ik thuis de hele dag van top tot teen in latex gehuld, met een strakke paardenstaart in mijn haar en een zweep in mijn handen rondloop. Ik zie er net zo uit als veel van mijn leeftijdsgenoten met een goede baan: overdag keurig in een colbertje en een rokje of pantalon, thuis in een shirtje, met een yogabroek of jeans.’

‘Bij de geboorte worden baby’s in een roze of blauw deken gewikkeld, ik werd in zwart leer gewikkeld’

‘Het gaat om wat ik uitstraal, en dat is dat ik de baas ben. Altijd. Vroeger speelde ik al de baas over mijn broertje en mijn klasgenootjes, dus het zat er al jong in. In een boek las ik een keer een zin waar ik heel erg om moest lachen. Het ging over een sm­meesteres die zei: bij de geboorte worden babytjes in een roze of blauw dekentje gewikkeld, maar ik ben gewikkeld in zwart leer. Daar herkende ik me wel in.’

