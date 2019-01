Game seks, match! spelletjes voor een speels seksleven

Een speelse boost geven aan je seksleven? Dan wil je deze spelletjes zéker uitproberen… Game on!

Twister in je nakie

Twister ken je vast nog wel van vroeger. Alleen spelen we nu de ondeugende versie: zonder kleren. Dus hup, duikel het spel op uit de kast of leen het van je broertje of zusje. De hand van je vlam op groen, jouw hand op geel, zijn/haar hand op jouw… Tja, je kunt je voorstellen dat de sexy vibes hoog oplopen met die naakt in elkaar verstrengelde lichamen. Wie weet ontdek je nog een interessant nieuw standje.

Good old strippoker

De gouwe ouwe onder de sexy spelletjes. Als je de regels van poker een beetje kent, is dit een makkie. De speler die de meeste fiches verliest, trekt een kledingstuk uit. Speel net zolang door tot er niks meer uit te trekken valt… Of ga voor de snelle variant waarbij je na elke showdown een stukje stof verliest.

Sexy Scrabble

Scrabble was nog nooit zo spannend, want: alleen sexy woorden zijn toegestaan. Laat je geile geest de vrije loop en verleid elkaar met woorden. Verzin je eigen regels. Spel je een lichaamsdeel? Laat je vlam je daar kussen. Spel je het woord dirty? 50 extra punten. Leg je in één keer al je letters uit? Vraag om een erotische massage. Go for it!

Spicy dices

In élke eroticashop vind je ze: spicy dices. Op deze stoute dobbelstenen geen cijfers, maar lichaamsdelen of opdrachten als tickle, kiss of lick. Gooi ze tegelijkertijd en voer uit wat je leest.

Stoute scenario’s

Is het vuur in jullie slaapkamer gereduceerd tot een waakvlammetje? Bordspel Nookii duwt jou en je geliefde uit je comfortzone. Het bordspel bevat negentig kaarten (met labels ‘mmm’, ‘ohh’ en ‘ahh’) met daarop verrassende sensuele scripts die je met zijn tweeën uitvoert. Schud de kaarten, gooi de dobbelstenen en let the sexy games begin!

