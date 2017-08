8x steden waar je de Gay Pride ook mee zou moeten maken

Hoewel geen enkele Gay Pride het kan afleggen tegen onze eigen Canal Pride die zaterdag plaatsvindt, zijn er nog acht toffe Prides die je eigenlijk (ook) een keer meegemaakt zou moeten hebben.

1. Tel Aviv

In juni vindt in Tel Aviv de Gay Pride plaats. Burgemeester Ron Huldai zet zich al jaren in om de stad te promoten als gay-friendly bestemming. LHBT-toeristen worden dan ook met open armen ontvangen en kunnen hun hart ophalen aan het bruisende nachtleven. Evita, Appolo Club en Club Lima Lima Mondays staan garant voor een onvergetelijke avond en de kater kan je uitzitten op gay-strand Hilton Beach.

2. Madrid

Een siësta was nog nooit zo’n goed idee: de nachten in Chueca – het kloppend hart van gay Madrid – zijn lang en wild. Begin bij de Bar Figueroa en eindig in de ‘sex and fun bar’ Attack, waar elke zondag een naaktnacht georganiseerd wordt. De lesbo-scene begint haar avond in Truco om vervolgens door te dansen naar het populaire Escape. Ook hier moet je in juni zijn om de Pride mee te maken.

3. Londen

Londen is als wereldstad altijd een voorloper geweest in de gay-cultuur. De wijk Soho is de thuishaven voor de LHBT-gemeenschap en heeft een iconisch nachtleven dat gays van over de hele wereld aantrekt. De tolerante stad is uiterst geschikt voor een romantisch weekend, onvergetelijke drag shows en wereldbekende gay clubs zoals Heaven en de Royal Vauxhall Tavern.

4. New York (juni)

Al vanaf het begin van de twintigste eeuw werden er in Harlem en Greenwich Village enorme travestietenbals gehouden en nog altijd is New York met haar (naar schatting) 500.000 LHBT-inwoners van West Village en Lower East Side tot Brooklyn absoluut een gay heaven. Tijdens een herdenkingsoptocht van de Stonewall-rellen ontstond 48 jaar geleden het idee voor de Gay Pride.

5. San Francisco

In 1964 werd San Francisco al door LIFE (later TIME) magazine benoemd tot Gay Capital of America en sindsdien heeft de stad decor geboden aan vele memorabele en doorslaggevende momenten in de gay-geschiedenis, zoals de benoeming van Harvey Milk als eerste openlijke homoseksuele bestuurder en de strijd voor het homohuwelijk.

6. Sidney

Sydney wordt ook wel gezien als Queer Mecca. Exhibitionisme en glamour staan centraal rondom Oxford street, waar het commerciële gay nachtleven zich bevindt. Net buiten Sydney vind je de iconische bar Imperial Hotel, ook wel bekend van Priscilla Queen of the Desert. Elke zaterdagavond zijn er gratis drag shows. Heaps Gay is een rondtrekkend feest -dan weer in een parkeergarage, dan weer op het strand – en populair onder de jongere LHBT-gemeenschap. De pride vindt plaats in maart.

7. Keulen

De Gay Pride in Keulen in juli is een van de grootste ter wereld en met naar schatting tien procent van de Keulse bevolking die zich onder de LHBT-gemeenschap schaart, zal het niet snel vervelen.

8. Mexico-City

In de twintigste eeuw was de ‘Roze Zone’ (Zona Rosa) een van de meest glamourous wijken in het hart van de Mexicaanse hoofdstad. Inmiddels is deze trendy buurt thuis aan de lokale LHBT-gemeenschap en heeft het een wereldwijde reputatie dankzij het extravagante nachtleven, de winkels en uiteraard: de Pride, die in juni plaatsvindt.

Bron Expedia | Beeld ANP