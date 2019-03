Geef je snel op: ‘First Dates’ zoekt weer nieuwe singles

Baal je nog steeds een beetje dat je je nog niet op hebt gegeven voor First Dates? Geen zorgen, het programma zoekt alweer singles voor het volgende seizoen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Ook mag je natuurlijk jouw vrijgezelle beste vriend(in), moeder, vader, oma, opa, of wie dan ook opgeven. Het programma blijkt een groot succes: niet alleen op de buis, maar ook in de liefde. Een koppel dat elkaar heeft ontmoet in First Dates gaat zelfs trouwen! Dus als dat geen reden is om de kans te wagen, dan weten we het ook niet meer.

Barman Victor

Vind je het toch een beetje spannend? Geen zorgen, het personeel stelt je helemaal op je gemak. Barman Victor vertelde eerder in een interview met VIVA: ‘Ze komen vaak zenuwachtig binnen, maar door een praatje te maken, zie ik ze langzaam een beetje ontdooien.’ En anders kun je altijd nog even wegdromen in zijn blauwe ogen. Enthousiast geworden? Geef je dan hier op.

Bron: Beautify | Beeld:Estera Marysia (BNNVARA)