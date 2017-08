Vaart achter de scheiding: ‘Hij geeft mij niet de kans om afscheid te nemen’

Na twee weken vakantie heeft Constant besloten om bij Linda weg te gaan. Hij geeft Linda de ruimte om een ander huis te vinden en gaf haar in eerste instantie de tijd die zij nodig heeft. Ineens wil Constant er toch vaart achter zetten, omdat hij nu niet met zijn nieuwe vriendin het huis kan kopen dat hij op het oog heeft.

Linda: ‘Ik heb tijd nodig om los te komen van Constant. Hij heeft mij na onze familiereis verteld dat hij het gevoel niet meer heeft. We waren net terug van onze cruise op de Middellandse zee en hij heeft vrijwel direct zijn koffers gepakt en ons verlaten. Mijn twee dochters stonden erbij en keken ernaar. Hij heeft beloofd dat ik de tijd mag nemen om een ander huis te vinden, maar ik merk in de afgelopen maanden steeds meer dat hij die belofte niet gaat nakomen. Laatst vroeg hij wanneer de makelaar zou kunnen komen om het huis in de verkoop te nemen. Dit kwam voort uit een gesprek met de mediator, waarin hij vroeg voor welke prijs we het huis zouden kunnen verkopen. Daarop antwoordde ik dat hij het dan eerst moest laten taxeren. Ik geef één vinger en hij grijpt, voor mijn gevoel, mijn hele arm.

Ik weet ook wel dat ik hier niet heel lang kan blijven wonen, maar ik zit op dit moment in het diepste dal van mijn leven. Soms gaat het wel wat beter, maar vaak zie ik de zin van het leven niet meer. Ik zou graag willen dat er geen deadline is voor de verkoop van het huis. Natuurlijk blijf ik wel zoeken naar een nieuwe woning, maar ik wil dit graag stap voor stap doen. Dan heb ik ook het gevoel dat ik het ga redden.’

Constant: ‘Nu betaal ik alle kosten voor het huis, daar ga ik niet over klagen. Het is nu eenmaal een gevolg van de stap die ik heb gezet. Aan de andere kant kan het natuurlijk niet zo door blijven gaan. Ik heb inmiddels een nieuwe partner gevonden en hierdoor benadeel ik ook haar hiermee. Wij kunnen nu niet samen de volgende stap zetten. In een andere woonplaats, die dichter bij mijn kinderen ligt dan waar ik nu woon, kan ik een prachtige woning kopen. Zolang het huis met Linda niet is verkocht, gaat dit niet lukken. Ik kan de nieuwe woning alleen kopen als ik weet wanneer het te koop komt te staan, anders krijg ik geen lening bij de bank.

Wat ik heel jammer vind is dat het steeds moeilijker lijkt te worden om samen in gesprek te blijven. Voor mijn gevoel worden de kinderen er nu ook tussen gezet om te voorkomen dat de woning kan worden verkocht. Naar mijn idee hebben die, gezien hun leeftijd, een eigen stem hierin. Ik zou graag duidelijke afspraken willen met een deadline voor de verkoop van het huis, maar zie dat onze manier van communiceren steeds verder achteruit gaat. Ik wil, ook in het belang van de kinderen, graag met elkaar in gesprek blijven.’

Mediator: ‘Afscheid nemen van elkaar is een rouwproces. Een scheiding kan voor mensen het ergste zijn wat hen ooit is overkomen. Dat geeft wel aan hoe zwaar het kan zijn. Je bent samen een bepaald leven gewend en dat is plotsklaps voorbij. Dat geldt voor jullie allebei, hoe vreemd het ook klinkt. Ieder van jullie pakt in een eigen tempo nieuwe gewoontes op die tegelijkertijd de oude gewoontes met elkaar laten slijten. Die verschillen in tempo kunnen wrijving veroorzaken. Dat veroorzaakt mede dat jullie steeds meer gaan nadenken over hoe het toekomstige plaatje er voor jezelf uit komt te zien. Linda heeft ruimte nodig om een nieuwe omgeving te vinden. Als je dat in de breedste zin van het woord bedenkt, dan kun je hierin lezen dat jij, Linda, bezig bent om jezelf naar een nieuwe omgeving te bewegen. De vraag is hoe je gewend bent met veranderingen om te gaan. Maak je daarvoor een plan of ga je hierover met een adviseur of vriend(in) in gesprek. Volg je eigen route hierin. Bespreek vervolgens met de mediator de resultaten uit dit proces. De mediator is in staat om met jullie beiden rekening te houden en zal vervolgens met jullie samen de afspraken vast kunnen leggen. Op die manier heeft Constant uiteindelijk een reële planning en hoeft Linda zich niet onder druk gezet te voelen.’

Over de mediator

‘Er gebeurt altijd wel iets in je sociale omgeving waardoor je even van je stuk bent gebracht. iMediators is in die gevallen een handige partner om bij je te hebben. Online of aan tafel helpen wij vrienden, partners en collega’s weer in gesprek te komen. Samen naar een nieuwe toekomst zonder jezelf te verliezen.’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl

