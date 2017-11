Geen seksspeeltjes maar wel zin? Dit zijn prima alternatieven

Waarom zouden we tientallen sites afstruinen naar die ene geweldige vibrator terwijl we thuis genoeg pleasure attributen hebben? Geef je seksleven een boost met deze seksspeeltjes-alternatieven.

De douchekop

Het gaat natuurlijk niet om de douchekop zelf, maar om de straal water die eruit komt. Richt de straal op jouw intieme plekjes en stel de temperatuur in zoals jij het wilt. De douchecabine of het bad is sowieso een heerlijk plekje waar jij en je geliefde elkaar kunnen verwennen.

De stropdas

Laat je blinddoeken met een stropdas en beleef seks op een hele andere manier.

Een riem

Dit object heeft iedereen vast en zeker in huis. Bind je partner ermee vast en leef je helemaal op hem of haar uit.

Even afkoelen

Door alle inspanningen in de slaapkamer is het soms nodig om de temperatuur wat te laten dalen. Afkoelen dus! Dit doe je door met een ijsklontje sensueel over de huid van je partner te glijden. Jullie zenuwen worden door de kou op scherp gezet en hierdoor voelen jullie de aanrakingen extra intens. Dankzij dit gevoel vergroot je het genot.

Spelen met eten

Vergeet wat je ouders je hebben bijgebracht over spelen met eten. Haal aardbeien, chocoladesaus en/of slagroom uit de kast en laat het door je partner van je lichaam aflikken.

Kastje naar de muur

Gebruik in plaats van het bed eens een andere plek om de liefde te bedrijven. De keukentafel doet heus niet alleen goed dienst om je bordje vanaf leeg te eten, of neem je partner mee naar het balkon. Zorg er wel voor dat de buren jullie niet betrappen, hè.

Beeld Shutterstock