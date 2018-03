Geen tijd voor getrut: 8 signalen dat het tijd is de vriendschap te verbreken

Of onze relatie nog wel uitdagend, spannend, gezellig en sexy genoeg is, daar zijn we heel kritisch in. Maar vriendschappen zijn wat rekbaarder. En dat terwijl je met vrienden ook een belangrijke band deelt. Die, als het niet goed zit, bakken energie kost. Goed dus om jezelf te verzekeren dat een vriendschap niet ongemerkt is omgeslagen naar frenemies.

Als je veel onderstaande signalen herkent, is het tijd om je eens achter de oren te krabben of de vriendschap het nog wel waard is. Want voor een getrut hebben we geen tijd.

1. Alles voelt als een wedstrijd

Wie de betere baan heeft, een mooier lichaam, meer (andere) vrienden, leukere kleren, wie slimmer is, grappiger, sportiever, gelukkiger…daar word je toch moe van?

2. Als andere vrienden een probleem zijn

We zijn allang geen kleuters meer (we hebben ze soms al zelf), maar toch kunnen we ons in een vriendschap wel zo gedragen. Je mag andere vrienden hebben. En daar meer tijd mee doorbrengen als je wilt. Punt.

3. Er was ooit sprake van een nare streek (to say the least)

Je hebt het alweer achter je gelaten, maar toch komt er direct iets in je op als je dit leest. Als dit de enige hobbel is in de vriendschap kun je die prima nemen. Maar als het één is van de vele…

4. Ze halen het slechtste in je boven

Omdat er altijd, altijd, alcohol in het spel is als jullie elkaar zien. Of omdat je na iedere afspraak uitgeput thuiskomt omdat al je energie opgezogen is.

5. Het gaat vooral over koetjes en kalfjes

Het delen wat er écht in je omgaat heb je lange tijd geleden al in de wilgen gehangen. Toch is dat nu juist wat een vriend onderscheidt van een kennis.

6. Jij houdt de vriendschap levend

In een vriendschap gaat het niet om scores bijhouden. Maar het is goddorie ook weleens fijn om niet de eerste te zijn die belt, appt, mailt, of langs gaat.

7. Er is meer drama dan gezelligheid

Met een beetje drama op z’n tijd is niks mis. Zonder wrijving geen glans, toch? Maar er zijn grenzen.

8. Jullie zijn vooral verbonden door het verleden

Zouden jullie bevriend zijn geraakt als je elkaar nu had leren kennen? Samen geschiedenis delen kan een vriendschap verdiepen, maar als het het enige is dat jullie samen houdt? Juistem.

