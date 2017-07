Het geheim voor goede seks als je kinderen hebt

Je moet de kleine verzorgen, op tijd op je werk verschijnen en als het even kan wil je ook nog wat sporten. Zodra er kinderen in het spel zijn, is het een hele klus om alle ballen hoog te houden. Laat staan dat je nog tijd (en kracht) hebt voor goede seks met je partner.

Schiet de seks er bij jullie thuis nogal eens bij in sinds er een kleintje is? Nergens voor nodig, vindt de Australische seksuoloog Nikki Goldstein. Met de website Body and Soul deelt ze haar tips hoe je je seksleven weer upspicet.

De eerste stap: geef jezelf een break van het altijd-maar-perfect-willen-zijn. ‘Ouder zijn is al zwaar genoeg,’ zegt Nikki. ‘Als de druk buiten de slaapkamer weg is, kun je de dingen binnen de slaapkamer beter handelen.’

Daarnaast is het goed om out of the box te denken. Het draait immers niet allemaal om penetratie. ‘Bij aanrakingen komen soortgelijke hormonen vrij als bij seks. Bedenk daarom verschillende manieren waarop je dat kan doen,’ adviseert Nikki. Oftewel: knuffel in bed, relax samen op de bank en hou regelmatig elkaars handen vast.

Ook belangrijk: het (leren) waarderen van vluggertjes. ‘Sommige mensen klagen over deze vluchtige manier van seks, maar een vluggertje kan juist erg opwindend zijn. Het voelt vaak ondeugend en kan nog eens extra leuk worden door te variëren met locaties en posities.’

Ten slotte raadt Nikki aan om een golden hour in te stellen die voor jou werkt. Of het nu is tijdens het middagslaapje of als de kleine ’s avonds naar bed is: spreek een vast uurtje sexy time af om eens goed van bil te gaan.

Enjoy!

Bron Daily Mail | Beeld Sanoma Beeldbank