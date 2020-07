Het is vandaag Nationale Vertel de waarheid-dag. Als je nog een excuus nodig had, is vandaag de dag om je geliefde deelgenoot te maken van je diepste geheimen. Maar is dit wel zo’n verstandig idee?

In het begin van een nieuwe relatie verzetten we hemel en aarde om de leukste versie van onszelf te zijn. Dan glipt er nog weleens een leugentje om bestwil tussendoor. Het aantal sekspartners schroef je wat naar beneden of juist omhoog en dat je als overtuigd vegetariër afgelopen weekend een frikandel speciaal weg schrokte laat je ook maar even achterwege.

Zwijgen is goud

Het is oké om niet alles met je partner te delen. Dat je je schoonmoeder een bemoeizuchtige draak vindt en die beste vriend een lulletje rozenwater, kun je beter verzwijgen (tenzij je partner je er héél expliciet naar vraagt). Je hoeft ook niet uit te doeken te doen dat je ex veel avontuurlijker was in bed en je af en toe nog op haar Instagrampagina snuffelt om te controleren of ze een nieuwe vlam heeft. Als het niet af doet aan de liefde die je voor je partner voelt, is zwijgen soms inderdaad goud. Je kent jezelf beter dan wie dan ook en kunt daarom prima beoordelen wat je voor jezelf houdt.

Eén maar

Alleen, jawel, daar zal je ‘m hebben, er is een maar. Er zijn wel degelijk dingen die je in een nieuwe relatie zeker wel binnen een jaar moet delen, zeggen experts. Van je mentale gezondheid tot familiekronieken: door over dat soort onderwerpen te praten, bouw je aan een sterke, gezonde relatie.

In twijfel hoe openhartig je precies moet zijn tegenover die verse verkering? Neem dan de volgende punten als leidraad.

1. Waar je (op de lange termijn) wil wonen

Misschien vind je het te heftig om aan het begin van een relatie meteen over lange termijnplannen te beginnen. Wanneer het over verhuisplannen gaat, kun je beter niet wachten. Als jij droomt van een eigen yogaschool op Bali of een tech-carrière in Silicon Valley, kun je het niet maken dat onderwerp op tafel te gooien wanneer de vliegtickets al geboekt zijn. Als het jouw plan is om over een jaar (of twee) naar Azië te emigreren, is dat iets wat je moet delen met je lief. Ook als jullie tegen die tijd misschien niet eens meer samen zijn.

2. Of je kinderen wil

Het hoeft echt niet de eerste vraag te zijn op een eerste date, maar weten hoe je geliefde denkt over kinderen is belangrijke informatie. Of je nou wel of juist geen kinderwens hebt: erover praten is cruciaal wanneer het serieus wordt tussen jullie. Als je droomt van een groot gezin en jouw partner daar niet aan moet denken, kun je dat beter bespreken op een moment dat er nog niet zoveel afhangt.

3. Grenzen

Iedereen heeft een eigen visie op de invulling van vrije tijd. Sommige stellen brengen liefst ieder vrij uur samen door, anderen vinden het heerlijk om een paar uur of zelfs een paar dagen alleen te zijn. Als je iedere vrijdagavond je vriendinnen wil zien of in het weekend juist graag even met jezelf bent, is dat handig om snel te delen met je partner. Zo voorkom je verkeerde verwachtingen en de daaropvolgende teleurstellingen. Als je partner daar meteen negatief op reageert, weet je dat die grenzen in de toekomst wellicht een probleem worden.

4. Koopgedrag

Die gezamenlijke rekening kan nog wel even wachten. Voor jullie die openen, is het wel verstandig een idee te hebben van het koopgedrag van je partner. Dat betekent óók eerlijk zijn over je eigen gedrag. Ben je het type dat ieder duppie omdraait en liever thuis koffie drinkt om kosten te besparen? Of vind je dat geld moet rollen en ben jij onder jouw vrienden degene die de meeste rondjes uitdeelt? Je hoeft echt niet iedere aankoop te verantwoorden, maar weten of jullie levensstijl enigszins overeenkomt kan een hoop financieel gedoe voorkomen.

5. Geschiedenis in mentale gezondheid

Als je ervan uitgaat dat je partner zijn of haar leven met je deelt, is het belangrijk dat diegene ook je geschiedenis kent. Als je problemen omtrent mentale gezondheid hebt (gehad), zorgt openhartig zijn ervoor dat je partner je compleet kan steunen en jou beter begrijpt. Voel je niet gedwongen details te delen. Ook het moment waarop je dit wel vertellen, is helemaal aan jou. Je kunt bijvoorbeeld best een maand of drie wachten. Zo geef je iemand de kans jou goed te leren kennen, waardoor vooroordelen (minder) in de weg staan.

6. Belangrijke seksuele informatie

Heb je een geslachtsziekte? Wees daar dan open voordat je met iemand naar bed gaat. Het is echter ook wijs om diepgaandere seksuele informatie (een bepaalde fetisj of verlangens) binnen een jaar op tafel te leggen. Sommigen wachten daar jaren mee of vertellen het hun wederhelft nooit. Daarmee doe je de ander en jezelf tekort.

7. Familiedynamiek

Of je er trots op bent of niet: het is goed te vertellen waar je (letterlijk) vandaan komt. Is jouw familie close? Heb je een moeizame relatie met je moeder? Is er een conflict gaande? Zo help je jouw partner de onderlinge dynamiek te begrijpen wanneer hij/zij jouw familie ontmoet. Zo laat je je partner ook zien hoe hij je kan helpen als je met de kerstdagen of een verjaardag langzaam wegkwijnt.

Het is vast niet makkelijk om over dit soort onderwerpen te praten. Zeker als een onderwerp gevoelig ligt en jij – stapelverliefd – als de dood bent je nieuwe vlam af te schrikken. Onthoud dan dat je door dit soort verhalen te delen, werkt aan een stevig fundament voor jullie relatie. En rent die ander weg als gevolg van jouw eerlijkheid? Dan weet je ook genoeg.

Bron: Bustle | Beeld: iStock