Geile teksten en pikante foto’s sturen: zo pak je het verleidelijk én veilig aan

Spannend om geile teksten en pikante foto’s naar je date te sturen. Maar het is niet helemaal zonder gevaar. Zo pak je het verleidelijk én veilig aan.

Vertrouwen is alles

Zorg dat je weet met wie je te maken hebt. Er zit nogal een verschil tussen het versturen van pikante berichtjes naar die random, hete Tinder-match of naar degene met wie je al jaren een relatie hebt. De een kun je nou eenmaal net iets meer vertrouwen dan de ander. Bovendien weet je bij die vage scharrel nooit helemaal zeker of het voor de reactie zorgt waar je op hoopt.

Ga ervoor

Weet je honderd procent zeker dat een sexy foto de ontvanger opwindt en dat je ’m kan vertrouwen? Tover dan je telefoon tevoorschijn en leef je uit. Trigger de fantasie door bijvoorbeeld alleen een foto van je borsten of billen te sturen. Dan laat je nog iets aan de verbeelding over en groeit het verlangen nóg meer.

It wasn’t me

Regel 1: verstuur nooit – maar dan ook echt nooit – naaktfoto’s waar je gezicht herkenbaar op staat. Gehuld in sexy lingerie, tot daaraantoe, maar naakt? Nooit. Misschien kun je de ontvanger wel vertrouwen, maar er liggen altijd hackers op de loer. Bovendien is het niet ondenkbaar dat je o zo betrouwbare partner op een dag verandert in een wraakzuchtige ex. Voor je het weet, sta jij dan in evakostuum op internet. Dan maar beter onherkenbaar.

Altijd prijs

Geen idee hoe je het best kunt reageren als jij een gewaagd berichtje krijgt? Laat weten dat je er bloedgeil van wordt, je niet kunt wachten om seks te hebben of dat je nergens anders meer aan kunt denken. Succes gegarandeerd.

