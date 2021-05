Zo vertel je dat je gekwetst bent zonder je partner aan te vallen

Je hoeft geen psychologie gestudeerd te hebben om te weten dat goed communiceren essentieel is in een relatie. Dat betekent ook dat je af en toe een gesprek moet voeren waar je niet per se zin in hebt. Je partner vertellen dat je je gekwetst voelt zonder de ander aan te vallen, bijvoorbeeld.

Iemand laten weten dat diegene je gekwetst heeft zonder dat het lijkt op een aanval, kan best uitdagend zijn. Je wil de ander niet aanvallen omdat dat het er alleen maar lastiger op maakt. Maar ja: je bent ook maar een mens met alle bijbehorende, ingewikkelde gevoelens en impulsen.

De angst dat het explodeert zou niet in de weg mogen staan om je gevoelens te uiten. Op deze manieren voer je een moeilijk gesprek zonder dat het uitmondt in ruzie.

1. Zet eerst je gedachten op een rijtje

Het is verleidelijk om er iets uit te flappen, maar probeer voordat je dat doet je gedachten te organiseren. Doe dat niet in the heat of the moment, maar op een moment waarop je rationeler kunt denken. Je bent rustiger en kunt je gedachten beter overzien als je ruimte hebt. Neem echt de tijd om na te gaan waarom je geraakt bent. Het kan helpen dat op te schrijven. Onderzoek die gevoelens. Het kan zijn dat iets uit het verleden bij je is getriggerd. Ben je gevoeliger voor dit onderwerp, en wat heeft dat veroorzaakt? Het antwoord op die vragen helpt je je gevoelens onder woorden te brengen.

2. Bereid de ander voor op een gesprek

Het moment waarop jij je hart wil luchten, is misschien niet per se het beste moment. Misschien heeft de ander net een pittige dag gehad op werk en niet de headspace voor nóg een lastig gesprek. Meteen van wal steken zonder dat je de stemming hebt gepeild, is dan ook geen goed idee. Je kunt van tevoren een tijd afspreken, maar je kunt voordat je begint ook aankondigen dat je het graag met je partner ergens over wil hebben en vragen of hij/zij daar nu tijd voor heeft. Zo geef je de ander ook de ruimte voor als diegene nog niet zover is als jij.

3. Denk na over de omgeving

De timing doet ertoe. Ga het gesprek niet aan als je daarna nog iets belangrijks hebt, want je wil dat je brein gefocust is op het gesprek dat je nú voert. Daarvoor moet je gefocust zijn en aandachtig luisteren. Leg telefoons aan de kant, zorg dat eventuele kinderen op bed liggen en je elkaar aan kunt kijken op een plek zonder luistervinkjes.

4. Overweeg de drietrapsraket

Als je twijfelt over hoe je dit gesprek begint, kan deze tactiek je helpen. Je begint met de situatie die je gekwetst heeft samen te vatten. Daarna leg je uit wat je precies getriggerd heeft. Daarna leg je je gevoelens bij de trigger uit. Bijvoorbeeld: ‘Gisteren gaf je me ongevraagd advies over dat probleem op werk. Dat deed me pijn, want het gaf me het gevoel dat het probleem mijn schuld is en ik het compleet aan mezelf te danken heb.’ Kortom: dit is wat er gebeurde, dit is hoe ik me voelde, dit vind ik daarvan. Vanaf daar kun je vertellen wat je wel nodig hebt. Bijvoorbeeld dat je je gesteund wil voelen en pas advies wil als je daar om vraagt.

5. Begin de ruzie niet opnieuw

Het is verleidelijk om snel weer over te gaan op kibbelen en verwijten, maar trap niet in die valkuil. Houd het bij je eigen gedachtes en gevoelens. Als je begint over de intenties van je partner, werk je in de hand dat iemand zich aangevallen voelt. Het is niet gek als iemand geïrriteerd raakt in een gesprek als je de gevoelens of uitspraken van de ander verkeerd interpreteert. Houd het dus bij wat je zelf voelt.

6. Wees niet bang om een break te nemen

Als je iemand vertelt dat diegene je gekwetst heeft, kunnen de spanningen hoog oplopen. Zelfs als je deze stappen braaf hebt opgevolgd, kun je merken dat je geïrriteerd wordt of de ander zich aangevallen voelt. Op die momenten is het belangrijk dat je verantwoording neemt over je eigen gedrag. Opper een pauze van een halfuur om af te koelen en het gesprek te hervatten.

Als iemand je gekwetst heeft, is het echt niet makkelijk om in die (oude) wond te duiken. Bedenken wat je wil zeggen, is dan misschien net zo pijnlijk. Met de juiste voorbereiding en de goede omgeving kun je je gedachtes helder formuleren en hopelijk samen een oplossing vinden.

Bron: Bustle | Beeld: Getty