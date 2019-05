Geld is nog altijd macht in Hollywood: ‘Harvey Weinstein treft miljoenenschikking met slachtoffers’

Van die 44 miljoen dollar is 30 miljoen bestemd voor de slachtoffers, voormalig werknemers en hun advocaten. De overige 14 miljoen wordt gebruikt om juridische kosten te betalen voor de voormalige bestuursleden van The Weinstein Company.

De deal zou zijn gemaakt om een rechtszaak van de procureur-generaal tegen te houden, die Weinstein en zijn voormalige bestuurscollega ervan beschuldigt een gevaarlijke werksituatie te hebben gecreëerd voor hun personeel.

Op het nieuws van de schikking wordt wereldwijd geschokt gereageerd.

Serial Rapist Harvey Weinstein avoids going to prison for sexually assaulting and raping almost 100 women. America is disgusting. https://t.co/597bTIUi9T

👇I wish I could feel satisfied with this news. The truth is it disgusts me to think how long Harvey Weinstein got away with his abhorrent behaviors. https://t.co/UHfenFnRJu

— Aravella Simotas (@AravellaSimotas) 24 mei 2019