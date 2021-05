Samen op vakantie? Geen wolkje aan de tropische lucht. Jullie huis verbouwen? Ook dat overleven jullie. Maar gaat het over keiharde euro’s? Dan vliegen de borden bij veel stellen door de woonkamer. Waarom is geld zo’n lastig onderwerp?

‘Mijn ex-partner was extreem egoïstisch als het om geld ging. Toen we samen een woning kochten, heb ik van alles verbouwd in het huis – ik ben nu eenmaal beter in klussen dan hij – en ik schoot het dan ook vaak voor als ik in de bouwmarkt stond. Naar het geld dat ik dan nog van hem kreeg, kon ik vaak fluiten. Maar zodra hij nog geld van mij kreeg, stuurde hij binnen no-time een Tikkie.’

Aan het woord is Melanie (32), bij wie geld altijd een issue was in de relatie met haar ex. ‘Ik vind het geen probleem als iemand op z’n geld let en zuinig is, dat vind ik alleen maar verstandig, maar doe het dan eerlijk.

Hij betaalde veel dingen voor zichzelf van de gezamenlijke rekening, maar elke euro die ík van de gezamenlijke rekening haalde, moest ik verantwoorden. Bovendien was hij zuinig op de verkeerde dingen. Hij gaf bijvoorbeeld wel veel geld uit aan verkeersboetes, horloges en een onnodig dure auto. Ook de hypotheek naar rato betalen vond hij maar oneerlijk ‘want ik had zelf voor zo’n slechtbetaalde baan gekozen en hij had bewust aan zijn carrière gebouwd’.

Met flinke tegenzin stortte hij iedere maand meer op de gezamenlijke rekening dan ik. Pas toen ik als zzp’er drie keer zo veel ging verdienen als voorheen, stemde hij toe om al het geld op één hoop te gooien. Geld was uiteindelijk een van de oorzaken dat we uit elkaar gingen. Het gaf gewoon precies weer hoe egoïstisch hij was.’

Kibbelen over kleingeld

Melanie is lang niet de enige bij wie geld een issue is, of was, in haar relatie. Uit talloze onderzoeken blijkt dat geld ergens boven aan het lijstje staat van onderwerpen waar koppels het meest ruzie over hebben.

Sterker nog, uit onderzoek van Kansas State University onder 4500 stellen blijkt dat het de belangrijkste reden is dat Amerikaanse koppels scheiden. Ook in Nederland is hier onderzoek naar gedaan. Uit het onderzoeksrapport Geld & relatie van het Nibud uit 2019 blijkt dat 27% van de stellen ruziet over geld. Hoe komt het toch dat het er zo vaak zo verhit aan toegaat als het om de inhoud van de portemonnee gaat?

Joke de Walle, socioloog en auteur van het boek Gedoe om geld, intieme portretten van geld en relaties, deed hier onderzoek naar. ‘Geld speelt een centrale rol in het leven van mensen, en dus ook in het leven van koppels. Het is hét middel om je bestaan op te bouwen en je leven in te richten; het kan zelfs een kwestie van leven of dood zijn.

Dat is niet niks,’ legt ze uit. ‘Tegelijkertijd kun je allebei op een totaal andere manier naar geld kijken en ermee omgaan. Dit heeft voornamelijk te maken met je opvoeding, uit wat voor sociaal milieu je komt, je persoonlijkheid en ervaringen. Stel dat je ouders een keer failliet zijn gegaan, dan kan dat een enorme impact hebben gehad op het gezin en kan het de manier waarop je met geld omgaat veranderen. Zo iemand kan bijvoorbeeld heel zuinig worden. Maar als er bij jullie thuis altijd voldoende geld was, dan speelt ben je er waarschijnlijk minder mee bezig.’

‘De manier waarop je met geld omgaat, heeft veel te maken met je opvoeding’

Die verschillende visies op geld is iets waar Fay (35) mee te maken kreeg toen ze een relatie kreeg. ‘Mijn partner heeft altijd heel erg de drive gehad om veel geld te verdienen. Ik begreep dat nooit zo goed. Ik heb altijd gedacht: als ik maar leuk werk heb en rond kan komen, dan is het goed. Ik kon me ook flink ergeren aan dat inhalige van hem.

Maar toen we er een keer een goed gesprek over hadden, werd het me duidelijk. Mijn vriend is namelijk op zijn twaalfde met zijn ouders uit Afghanistan naar Nederland gevlucht vanwege de Taliban. Dit kon alleen omdat ze genoeg geld hadden om een mensensmokkelaar te betalen. Hij heeft dus letterlijk ervaren dat geld een kwestie van leven of dood kan zijn. En eenmaal hier hebben zijn ouders nooit meer een goede baan kunnen krijgen.

Hij weet hierdoor hoe deprimerend het is om altijd alle eindjes aan elkaar te moeten knopen. Hij wil daarom zekerheid voor zichzelf ‘kopen’. Ik heb dit soort dingen nooit ervaren: bij ons was er altijd genoeg geld om van rond te komen en leuke dingen te doen. Geld speelde nooit een grote rol in mijn leven.’

6x zo voorkom je geldgedoe

Vraag naar elkaars opvoeding en ervaringen

Iemands kijk op geld heeft te maken met uit wat voor sociaal milieu diegene komt, opvoeding, persoonlijkheid en ervaringen. Vraag hiernaar, dit zorgt voor begrip.