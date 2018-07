Gênante momenten tijdens een onenightstand: ‘Ik stapte perongeluk bij zijn vader in bed’

Elke donderdag geven we je een kijkje in een topic op het VIVA-forum. Deze week: Hilarische onenightstand-anekdotes

Als je dacht dat (sommige) sollicitatiegesprekken al genânt zijn, dan heb je vast nog nooit een onenightstand gehad. Onze VIVA-forummers wel en ze vertellen er in geuren en kleuren over. ‘Toen we seks hadden begon hij te gillen als een vrouw’. Benieuwd naar meer van dit soort verhalen? Wij hebben ze voor je verzameld.

Babettedebruxelles: ‘Op een avond raakte een stamgast en ik aan de praat in de plaatselijke pub. We zoenden en het was gelijk duidelijk dat de avond steamy zou eindigen. Toen het moment supreme aangebroken was, fluisterde hij in mijn oor: ‘I’m very big. My cock. It’s really big.’ Op het moment dat hij zijn broek naar beneden trok, had hij een kleintje. En dan bedoel ik echt een micropiemeltje. Een moment staarde ik er alleen maar naar. Het maakt mij niet uit, maar zeg dan niet van tevoren dat hij zo groot is. Terwijl ik ernaar keek, vroeg hij: ‘Don’t you think it’s big? Have you ever seen such a big cock before?’ Ik heb mijn lach ingehouden, heb gedaan alsof ik hoofdpijn had en me uit de voeten gemaakt.’

‘Ik had een keer een ontzettend lekkerding ontmoet: groot en gespierd. Toen we eindelijk seks hadden begon hij te gillen als een vrouw. Dan bedoel ik dus echt als een vrouw uit een pornofilm: overdreven hard en met hoge gilletjes. Ik was er meteen klaar mee, vreselijk!’ Anoniem622016 : ‘Toen ik een jaar of 17 was kwam ik regelmatig een hele leuke jongen tegen tijdens het stappen. We raakten aan de praat en vonden elkaar wel leuk. Een paar weken later kwam ik hem weer tegen en het was weer erg gezellig. Ik woonde nog thuis en hij woonde op zichzelf dus de keus waar we naar toe zouden gaan was zo gemaakt. Na een leuk nachtje een beetje in slaap gesukkeld. Totdat hij rond 6 uur ’s ochtends zei: ‘Het was erg leuk maar nu moet je echt mijn bed uit, want mijn vriendin kan hier elk moment staan.’ Ik kon wel door de grond zakken op dat moment, schaamde me kapot. Ik heb heel snel mijn kleren aangedaan en ben heel vlug naar huis gefietst. Daarna nooit meer iets van hem gehoord.’

: ‘Ik had een keer een onenightstand met een jongen die ik al vaag kende van de Hogeschool. Naast het feit dat hij een mini-piemeltje had, wat nog net uitstak boven zijn enorme bos schaamhaar, belde zijn moeder rond een uur of zes op waar hij bleef. Hij moest zijn krantenwijk gaan doen.’ Anoniem230948910347: ‘Iemand anders heeft wel een trauma dankzij mij. Paar jaar geleden toen mijn ex en ik net uit elkaar waren, had ik een rebound-scharrel. Veel te snel, maar ik wilde zo graag verder met mijn leven en ik was echt nog niet toe aan iets nieuws. Eenmaal in zijn slaapkamer, begon ik keihard te huilen. Er is niks gebeurd.. dat is wel duidelijk.’

Heb jij nog hilarische dingen meegemaakt tijdens een onenightstand? Laat het weten in een bericht onder onze Facebookpost of mail je advies naar redactie@viva.nl o.v.v. Dilemma. Vorige week vroegen we naar jullie ervaring met samenwonen.

Beeld: iStock