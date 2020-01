Gestrest? De geur van je partner helpt je rustig te worden

Heb jij een week vol deadlines en slapeloze nachten? Of staat er een belangrijke afspraak op de planning en ben je enorm gestrest? Geen zorgen: het enige wat je hoeft te doen is even aan je partner snuffelen.

De lichaamsgeur van je partner kan je helpen tot rust te komen. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van British Columbia in Vancouver.

Ruiken aan voorwerp

Ook als je lover niet in de buurt is wanneer jij bezwijkt onder de stress, hoef je niet bang te zijn; zolang je ergens aan kan ruiken waar zijn geur aan zit, is het al goed. Slaap bijvoorbeeld aan zijn kant van het bed of neem zijn T-shirt mee in je tas.

Geen deo

Voor het onderzoek werden stresstesten uitgevoerd door 96 stellen. De mannen moesten 24 uur lang hetzelfde witte shirt dragen zonder deodorant of parfum te gebruiken. Vrouwen moesten vóór en na de stresstest drie keer aan hetzelfde shirt ruiken. Opmerkelijk feitje: ruiken aan het T-shirt van een vreemde man, werkt averechts. Dit levert juist meer stress op.

Het is duidelijk: voortaan verlaten we het huis niet meer zonder een gedragen shirt van le boyfriend in onze tas.

Bron RTL Nieuws | Beeld Shutterstock