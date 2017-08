Getrouwd in gemeenschap van goederen: ‘Hij mag zijn huis houden, maar ik heb ook recht op een deel’

Margriet heeft besloten dat zij niet meer verder wil met Alex. Zij waren getrouwd in gemeenschap van goederen, maar Alex vindt dat Margriet geen recht heeft op de overwaarde van het huis.

Margriet: ‘Toen we gingen samenwonen in Alex zijn huis, hebben we besloten om te trouwen in gemeenschap van goederen. Mijn appartement heb ik direct opgezegd nadat ik bij Alex ben ingetrokken. In goed overleg hebben we besloten om het op deze manier te doen. Over huwelijkse voorwaarden hebben we het nooit gehad, gewoonweg omdat wij ervan uit zijn gegaan dat onze relatie wel stand zou houden. Ik vertel dit omdat Alex vindt dat het zijn huis is en ik geen recht heb op overwaarde. We gaan het huis niet verkopen, maar hij blijft er in wonen. Natuurlijk is het zijn huis, daar wil ik ook geen aanspraak op maken. Wel was er veel gedateerd en daarom hebben wij onder andere het dak laten vernieuwen. Deze aanpassing heeft ervoor gezorgd dat de woning in waarde is gestegen. In de aanpassingen die we hebben laten doen in het huis zit ook mijn spaargeld. Los daarvan hebben we alle maandelijkse, zoals de lasten voor het huis en de auto’s, samen gedeeld. Ik heb dus ook tien jaar lang meebetaald aan rente en aflossing. Om daar nu niets van terug te zien vind ik een hard gelach. Voor mijn gevoel lopen we vast en ik weet ook niet hoe we hier uit kunnen komen.’

Alex: ‘Als ik het mij goed herinner hebben we indertijd met de notaris hierover gesproken. We hadden namelijk eerst nog een samenlevingsovereenkomst, waarin stond dat de woning van mij is en dat Margriet daar geen aanspraak op kan maken. Om die reden ga ik niet nu ineens de overwaarde delen. Het gaat mij niet eens lukken om die overwaarde aan haar te betalen, omdat ik over een paar jaar met pensioen ga. Een tweede hypotheek erbij nemen is daardoor geen optie. Dat we uit elkaar gaan is niet mijn beslissing geweest, maar daar leg ik mij bij neer. Als ik dan ook nog eens uit mijn huis moet, ben ik straks alles kwijt wat ik in de jaren heb opgebouwd. Ik wil best iets betalen, maar niet de overwaarde. We moeten ook nog kijken naar de verdeling van onze spullen. Het is niet zo dat ik haar met lege handen wil laten staan, maar zij wil alles en ik wil dat niet! Dat zou in mijn ogen niet eerlijk zijn. We hebben er al zo vaak over gesproken, maar komen er elke keer niet uit. Daarom zie ik hier geen oplossing voor.’

De mediator: ‘Zodra je gaat scheiden gaan andere dingen een rol spelen. Je denkt meer na over je eigen toekomst en dat merk je vooral in de communicatie naar elkaar toe. Er zijn verwijten die je voorheen niet zo had geuit. Als ik jullie zou vragen om de ingezonden berichten van elkaar te lezen, zullen jullie er misschien ook in lezen dat er best openingen zijn om met elkaar in gesprek te komen. Het is vooral de invulling die jullie in je eigen verhaal geven die je parten speelt en jezelf blokkeert om te praten over wat wel mogelijk is. Bijvoorbeeld dat Margriet niet gaat voor de overwaarde en dat Alex niet niets wil betalen. Dat is wel heel concreet en daarmee hebben jullie natuurlijk nog niet de oplossing. Ik lees in jullie berichten ook enigszins de intentie terug hoe jullie met de woning om wilden gaan. Samen er in leven en het fijn hebben met elkaar, maar het eigendom blijft bij Alex. Dat plezier en genot hebben jullie samen gecreëerd en dat is blijkbaar goed gelukt, maar daar nemen jullie nu allebei afscheid van. De één moet op zoek naar een nieuw plekje en de ander moet in het huidige plekje zich weer opnieuw thuis gaan voelen. Voor allebei een verdrietige opdracht. Zouden jullie, als je het vanuit dit perspectief bekijkt, nog eens samen om de tafel willen gaan om te kijken hoe jullie tot een overeenstemming kunnen komen?’

‘Er gebeurt altijd wel iets in je sociale omgeving waardoor je even van je stuk bent gebracht. iMediators is in die gevallen een handige partner om bij je te hebben. Online of aan tafel helpen wij vrienden, partners en collega’s weer in gesprek te komen. Samen naar een nieuwe toekomst zonder jezelf te verliezen.’ Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl

