Advies gevraagd: M. is tien jaar getrouwd, maar heeft nog nooit seks gehad met zijn partner

‘Vanuit een katolieke achtergrond getrouwd ben ik met een lieve vrouw. Ze wilde geen seks voor het huwelijk wat ik respecteerde. Eenmaal getrouwd en wel bleek echter dat ze vaginisme heeft. Tot op de dag van vandaag heeft ze dit nog steeds.’

Seksloze relatie

‘De afgelopen tien jaar heb ik alle stadia van frustratie wel doorgemaakt. Mijn vrouw is tevreden met een seksloze relatie. Ik zou inmiddels ook geen seks meer met haar willen, veel afwijzingen stompen je af. Want ook met vaginisme kun je natuurlijk nog wel het een en ander doen op seksueel gebied. Helaas had ze daar geen behoefte aan, wat mijn inziens haar vaginisme zowieso verklaart: diep van binnen wil ze het helemaal niet.’

Veel gevoelens

‘Van gefrustreerd naar verdrietig naar berustend ben ik op dit moment op een punt in mijn leven dat ik eigenlijk (weer) boos ben. Niet alleen op mijn vrouw, maar ook op mijzelf dat ik dit maar laat gebeuren. Door dit hele gebeuren zijn we ver uit elkaar gegroeid. Ik ben nooit katholiek geweest en zij wel. Ik ben sportief en zij is inmiddels honderd kilo, schat ik. Het voelt zo egoistisch om voor mezelf te kiezen en de impact zal enorm zijn. Maar ik heb steeds meer het gevoel dat ik voor mezelf moet gaan.’

‘Ben benieuwd wat jullie hierover denken.’

Beeld: IStock