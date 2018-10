We’ve got them: dit is koppel van wie het aanzoek ‘per ongeluk’ op de kiek werd gezet

Via social media begon hij een zoekactie naar het koppel: en dat werd beloond. Charlie Bear zag de foto namelijk voorbij komen op een lokaal nieuwsstation en nam contact op met de fotograaf. Het blijkt om een tweede aanzoek te gaan: omdat Charlie en zijn (dubbel) verloofde Melissa van wandelen houden en hij haar om persoonlijke redenen graag nogmaals wilde vragen, koos hij het uitzichtpunt op de berg om haar te verrassen.

Matthew is erg blij dat hij het stel gevonden heeft en reageert op zijn instagram: ‘Van harte gefeliciteerd! Ik wou dat ik jullie persoonlijk kon ontmoeten!’

Dit was de foto waar zoveel over te doen was:

Twitter help, idk who these two are but I hope this finds them. I took this at Taft Point at Yosemite National Park, on October 6th, 2018. pic.twitter.com/Rdzy0QqFbY

— Matthew Dippel (@DippelMatt) 17 oktober 2018