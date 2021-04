Ghosten op een aardige manier: zó kan het ook

Ghosten is laf en kan je, als je de geghoste partij bent, behoorlijk van je stuk brengen. Toch gebeurt het om de haverklap. En eerlijk: het is toch ook wel de makkelijkste weg als je na een paar dates ontdekt dat de ander het niet voor jou is. Zomaar verdwijnen is een stuk eenvoudiger dan iemand uitleggen dat je niet verder wil.

Hoe zenuwslopend en ongemakkelijk het ook is: het is altijd de moeite waard om iemand te ghosten op een aardige manier. Dan kun je alsnog verdwijnen, maar doe je het niet onaangekondigd.

De elegante oplossing

Degene die geghost wordt voelt zich gedesillusioneerd en zal zich misschien wel maanden blijven afvragen wat er in de tussentijd in hemelsnaam is gebeurd. Dat je misschien wel bent overleden, is een gedachte die hoe onwaarschijnlijk ook, hoe dan ook op komt. Je kunt dat iemand niet aandoen – zeker niet als je toch een leuke tijd met elkaar hebt gehad.

Gelukkig bestaat er een elegante oplossing. Noem het semi-ghosten. Daarmee geef je je voormalige fling wat closure en win jij je vrije zaterdagavonden terug. Als je hebt gezegd wat je moest zeggen, kun je alsnog uit het zicht verdwijnen. Dat is niet per se de makkelijkste, maar wel de meest volwassen manier.

Ghosten op een aardige manier doe je zo:

1. Doe het liever vandaag dan morgen

Als je er dagen over duurt om iemand terug te appen, je dates voortdurend cancelt en steeds minder enthousiast bent op de dates zelf, ben je eigenlijk al aan het ghosten. Dat is al het moment waarop je eikel-territorium bewandelt. Met je geleidelijk terugtrekken wijs je iemand niet af, maar zaai je verwarring.

In plaats van moonwalkend van het toneel te verdwijnen in de hoop dat de ander de hint snapt, doe je de ander een plezier en beëindig je jullie romance zodra je weet dat er niet meer in zit.

2. Kies het beste communicatiemiddel

Als je al weken of maanden aan het daten bent, verdient je date op z’n minstens een telefoontje. Als je elkaar nog maar een paar keer hebt gezien, volstaat een appje ook. Ook een e-mail of zelfs een DM is altijd nog beter dan onaangekondigd verdwijnen.

Kies dus een communicatiemiddel die het best past bij de hoeveelheid tijd en energie die je in jullie relatie hebt geïnvesteerd. Houd in gedachte dat hoe meer de interesse de ander heeft in jou, des te meer je gebaat bent bij een formele afhandeling.

3. Houd het kort en lief

Het voordeel van semi-ghosten is dat het geen break-up is omdat jullie geen relatie hadden. Daarom is de ander het beste wensen eigenlijk het enige wat je hoeft te doen. Iets in de trant van: ‘Ik heb het heel leuk met je gehad, maar ik zie geen relatie voor me in de toekomst. Ik wens je niets dan het beste’, volstaat dan ook prima.

Je bent de ander geen ellenlange uitleg verschuldigd, maar houd het wel aardig. Afgewezen worden is nooit leuk en kan iemand onzeker maken. De ander vertellen wat je leuk vindt aan diegene of jullie dates kan dat leed een beetje verzachten. Misschien wil je niet de rest van je leven met de ander doorbrengen, maar maakte hij je aan het lachen? Heeft ze fantastisch voor je gekookt? Vertel het. Dat herinnert die persoon eraan dat hij/zij wel degelijk goede kwaliteiten heeft en zorgt ervoor dat je date er sneller bovenop komt.

Oja en dan nog iets: als je van plan bent te semi-ghosten, doe het dan niet halfslachtig. Geef de ander geen valse hoop door voor te stellen om vrienden te blijven tenzij je dat echt heel graag wil. Je hebt het recht om je eigen grenzen aan te geven, maar houd je vervolgens ook zelf aan die grenzen.

Door op een aardige manier een punt achter jullie dates te zetten, sluit je het hoofdstuk af. En hoe sneller de ander dat respecteert, des te sneller jullie beide verder kunnen.

Bron: Bustle | Beeld: Getty