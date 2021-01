Radiostilte? Zó deal je met ghosting als appen je enige sociale contact is

Vrijgezel zijn in coronatijd is op z’n zachtst gezegd lastig. Daar waar je normaal de kroeg in gaat en date alsof je leven er vanaf hangt, ben je nu enkel en alleen op datingapps aangewezen. Kán leuk zijn, tot je plots volkomen genegeerd wordt. Ghosting, dus. Hoe deal je daarmee, als appen zo ongeveer je enige sociale contact is?

Want laten we wel wezen: zelfs voor de meest optimistische vrijgezellen is het best pittig om zoveel alleen te zijn. En als je plots geen berichtjes meer ontvangt van die gezellige potentiële lover, valt dat éxtra rauw op je dak.

Verwachtingen

Soms heb je gelijk een online klik wanneer je een match hebt. Na een korte kennismaking appen jullie 24/7, ga je naar bed en sta je op met een berichtje van je online crush. En dat kan, zelfs als je elkaar nog niet gezien hebt, toch al voor enige gevoelens zorgen. Gevoelens die vaak gepaard gaan met enige verwachtingen en hoop. Want stel je eens voor dat jullie ook in real life een match zijn en als de kroegen weer open zijn gezellige samen de lente kunnen inluiden.

Zo alleen

Dat klinkt als het perfecte scenario en de perfecte afleiding van het feit dat je eigenlijk iedere dag in je uppie thuis zit sinds het coronavirus de kop op stak. Wanneer die gezelligheid ineens wegvalt en je vanuit het niets volledig wordt genegeerd, kan de klap dan ook veel moeilijker te incasseren zijn. Dat snappen we helemaal, daarom hier handige tips om te dealen met ghosting in lockdown. (En ja, dit artikel is stiekem ook een beetje voor mezelf. Single zijn in deze tijd? Ik vind het maar niks.)

Zo ga je om met ghosting in coronatijd

Neem het niet persoonlijk

Ja, dat klinkt gemakkelijker dan gezegd, maar is toch echt heel belangrijk. Herhaal het dagelijks duizend keer tegen jezelf, want jij bent fabulous en geweldig, leuk en alle liefde van de wereld waard. Dat je plots geen reactie meer krijgt heeft níks te maken met wie jij bent, dus laat dat gevoel je vooral niet bekruipen.

Het ligt niet aan jou

Ook dit is een mantra die je duizend keer mag herhalen. De kans is groot dat je het gesprek continu blijft analyseren, in de hoop te ontdekken waar het fout ging. Maar onthoud dat je niets verkeerds hebt gedaan of hebt gezegd (behalve als je diegene zomaar de huid vol hebt gescholden, he). Diegene is kennelijk niet volwassen genoeg om aan te geven dat er iets speelt of de match tóch niet wederzijds is. Dus nogmaals: it’s nót you.

Zoek geen contact meer

Dit is heel verleidelijk, maar toch echt een no go. Ga niet appen, ga niet urenlang op Instagram turen en blijf ook uit de buurt van Facebook. Ghosting is cru en je wilt graag antwoorden, maar diegene is je energie niet waard. En ook als je plots na weken weer wél een berichtje krijgt, is de beste reactie geen reactie. Mocht je dat niet kunnen is een kort en bondig antwoord waarin je duidelijk maakt ghosting niet te appreciëren een optie, maar val niet voor mooie praatjes.

Zoek afleiding

Je zit alleen thuis en dus kan je hoofd al snel gekke dingen doen. Je mist de gezelligheid, je mist de kroeg, je mist je vrienden, je mist feestjes en nu mis je ook nog het gezellige contact via de app. Zoek daarom afleiding die nog wel kan, zoals een wandeling met een vriendin, videobellen met je zus, een online Zoom-date met je beste vriend of gewoon op jacht naar de volgende match op Happn of Tinder. Om Ariane Grande maar even te quoten: thank you, next!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Beeld: Getty Images