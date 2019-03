Gilda: ‘Mijn ex zit elke middag in mijn keuken’

Vorig jaar heeft Gilda’s zoon Fred (24) samen met zijn vader een bedrijf opgezet. Ondanks hun harde werken wil het nog niet echt lopen, en nu hebben vader en zoon een heftig conflict over de te volgen strategie. Fred woont nog thuis en die ruzies vinden voornamelijk plaats aan Gilda’s keukentafel. Gilda is daar niet blij mee.

Gilda: ‘Ik vond het eerst wel een goed idee dat Guido Fred zou helpen met het opzetten van zijn hoveniersbedrijf. Fred heeft de tuinbouwschool gedaan en hij heeft absoluut groene vingers, maar van zakendoen heeft hij geen kaas gegeten. Guido is jarenlang filiaalchef van een supermarkt geweest, dus die kent het klappen van de zweep. Hij bood aan om de zakelijke kant van Freds bedrijf op zich te nemen. Fred moest natuurlijk flink investeren en daarom heb ik ermee ingestemd dat hij nog een paar jaar thuis zou wonen en dat hij zijn bedrijf ook vanuit mijn huis zou voeren.

Van dat laatste heb ik nu wel spijt, want de zaken gaan helemaal niet goed en daar hebben Fred en Guido hooglopende ruzies over. En die vechten ze dus allemaal uit aan mijn keukentafel. Minstens drie keer per week kom ik thuis van mijn werk terwijl Guido op mijn keukenstoel koffie zit te drinken uit mijn mok. Het ergste is: hij doet net of er tussen ons nooit iets gebeurd is. Laatst had hij zelfs een fles wijn bij zich.

Maar ik ben de vernedering dat hij vreemdging met die Marion niet vergeten. Ik heb hem twee jaar geleden niet voor niets mijn huis uit gezet. Ik heb al een paar keer gezegd dat ze maar in Guido’s huis moeten afspreken, maar volgens Fred wil Marion dat niet en kunnen ze nergens anders terecht. Ik gun Fred zijn bedrijf en ik wil hem daarin niet dwarsbomen. Maar Guido, die wil ik echt niet meer zien.’

Guido: ‘Fred heeft het me destijds enorm kwalijk genomen dat ik Gilda met Marion heb bedrogen. Gelukkig is dat bijgetrokken en daarom ben ik ook zo blij dat ik hem nu kan helpen. Op mijn advies heeft hij flink geïnvesteerd in gereedschappen – dat heeft alles bij elkaar wel enkele tientallen euro’s gekost – en voor de opslagruimte moet hij ook elke maand flink schokken. Geen probleem, dat hoort bij ondernemen.

Maar omdat Fred nog niet zo veel klanten heeft, blijven de inkomsten wat achter. Ik geloof in netwerken en daarom voer ik gesprekken met tuincentra en gemeentes. Fred wil een reclamebureau in de arm nemen, maar dat kost handenvol geld. Ik probeer hem dat nu aan zijn verstand te peuteren, maar hij is zo eigenwijs. Het gaat er soms heftig aan toe en ja, dat gebeurt dan aan de keukentafel van Gilda.

Marion wil niet dat Fred en ik in ons thuis werken. Die negatieve energie kan ze niet aan, zegt ze. Ze is erg gevoelig. Wat dat betreft mis ik Gilda wel, hoor. Die is veel robuuster. Ik heb sowieso enorm spijt van mijn misstap met Marion. Maar ja, wat gebeurd is, is gebeurd.

Gilda is trouwens overdag toch weg voor haar werk, dus wat maakt het uit dat Fred en ik daar zitten? Ik doe mijn best om weg te zijn voordat ze thuiskomt, maar dat lukt niet altijd. Ze maakt daar zo’n stampij over, terwijl ik denk: we kunnen toch samen even iets drinken? Wat is daar mis mee?’

De mediator: ‘Beste Guido is dit een concrete vraag of ben je écht geïnteresseerd in wat speelt bij Gilda? Als je inderdaad deze stappen wil voortzetten is er meer voor nodig dan alleen vinden dat je spijt hebt én dat het voor Gilda toch logisch moet zijn dat het samen iets drinken wel kan. Gilda, wat heb jij hierover te zeggen? Wat kan je aan Guido teruggeven? Houd er rekening mee dat je nu verder gaat waar het voor Gilda indertijd is geëindigd.

Misschien spreekt dat meer tot je verbeelding. Je kunt je er dan waarschijnlijk een voorstelling bij maken hoe het voor haar is om weer met jouw (met toen) geconfronteerd te worden. De pijn is er nog zodra jij in huis bent. En als je dan doet of het nog eigen is, gaat de wond weer helemaal open. Dit vraagt om respect. Respect voor de gevoelens van Gilda. Als je daar goed mee om kunt gaan, kan het mogelijk zijn dat Gilda open kan staan voor een samenzijn. Als je denkt dat je dit niet aan kunt of dit geduld kunt opbrengen, kan je elkaar beter met rust laten.

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt : een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl

