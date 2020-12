Goede voornemens? Verwen jezelf méér door vaker te masturberen

Meer fitnessen, gezonder eten: goed voor onszelf zorgen staat op nummer 1 wanneer er een nieuw jaar aanbreekt. En wij zullen deze met veel enthousiasme toejuichen. Máár, wil jij echt goed voor jezelf zorgen? Verwen jezelf dan eens goed down under.

Het is hartstikke goed om beter voor je lichaam te zorgen en gezond en gevarieerd te gaan eten en sporten. Maar als je écht lief voor jezelf wil zijn, neem dan ook vaker masturberen, wat meer quality time voor jezelf, en misschien een vibrator kopen op in je lijstje met goede voornemens 😉

Masturberen kun je leren

Wist je dat masturberen net zo goed is als een stuk fruit? Misschien een beetje kort door de bocht. Maar net als een stuk fruit doet een orgasme wonderen voor je lichaam. Het geeft je gezondheid een boost. En zeg eerlijk: een orgasme klinkt wel beter dan een stuk appel of banaan eten, tóch? Bovendien kun je met masturberen veel variëren. Zo kun je speeltjes gebruiken als een dildo, een muziekje aan- of uitzetten of in bad of in bed aan de slag gaan. Kortom, an orgasm a day keeps the doctor away! 😉

De voordelen van masturberen

Masturberen is meer dan alleen leuk! Mocht je nog niet helemaal overtuigd zijn, lees dan even de volgende voordelen. Wedden dat jij of je partner vanavond aan de slag gaat down under.

1. Het zorgt voor een betere nachtrust

Heb jij altijd moeite om in slaap te vallen? Dat is vanaf nu verleden tijd! Masturberen is namelijk dé ideale oplossing. Misschien heb je het al eens gemerkt: maar na een orgasme slaap je als een blok beton. Hoe dan? Wanneer je masturbeert daalt je bloeddruk en maak je endorfine aan. Dit stofje zorgt ervoor dat je kalmeert. Perfect voor het slapengaan dus. Goodnight!

2. Masturberen is het wondermiddel tegen pijntjes

Heb je last van buikkramp of heb je last van stekende hoofdpijn? Voordat je naar de paracetamol of ibuprofen grijpt, trek je eens terug in de slaapkamer. Een orgasme is namelijk een natuurlijke pijnstiller. Dit komt doordat zij de stofjes endorfine en oxytocine aanmaken, die een pijnstillende werking hebben. Hoofdpijn als smoes gebruiken is dus vanaf nu verleden tijd…

3. Masturberen zorgt voor een beter humeur

Want hey, ook je mentale gezondheid, is gezondheid. De stoffen die vrijkomen tijdens masturberen en zeker wanneer je een orgasme krijgt, kunnen je dag een compleet andere twist geven. Met het verkeerde been uit bed gestapt? Stap er dan maar weer eventjes terug in en give it a go!

4. Je traint spieren zonder de sportschool

Die sportschool kun jij wel missen, want ook met masturberen train je genoeg spiergroepen. Wie heeft er een sportschool abonnement nodig, als je alleen je lover of speeltjes nodig hebt? Simple as that!

5. Het is goed voor je hart

Last but not least: onderzoek heeft uitgewezen dat vrouwen die regelmatig klaarkomen, minder kans hebben op hart- en vaatziektes. Het is op z’n minst de moeite waard, toch?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief