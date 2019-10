Een fikse ruzie gehad en daarna behoefte aan wat goedmaakseks? Het is helemaal niet gek dat jullie woordenwisseling voor opwinding kan zorgen. Maar helpt het ook écht om stoom af te blazen?

Psycholoog Samantha Joel legt uit wat er bij goedmaakseks gebeurt in de hersenen. ‘Wanneer koppels ruziën, lopen de emoties hoog op’, verklaart ze. ‘Als we schrik hebben dat we een relatie kwijt zullen raken, dan kan de volledige ervaring op een psychologische manier bedreigend zijn.’

Goedmaakseks

En dat je opgewonden raakt? Dat komt volgens een studie door de Universiteit van Valencia door een mix van noradrenaline, adrenaline en testosteron die vrijkomt tijdens een ruzie. Tel deze hormonale kick op bij de gedachte dat het uit zou kunnen gaan en je hebt een lijf vol verlangen.

Overlap

Terwijl je je het ene moment nog boos voelt, wil je het andere moment met je partner in bed duiken. Dit ontstaat volgens experts doordat er een overlap is in de reactie op positieve en negatieve emoties binnen ons lichaam. Dat bleek ook uit een experiment uitgevoerd in 1974, gepubliceerd in The Journal of Personality and Social Psychology.

Wiebelig

Hierbij werd de ene groep (mannelijke) proefpersonen aan de tand gevoeld door een vrouw terwijl ze zich op een wiebelige, instabiele brug begaven. Het andere deel mocht juist op een stevige brug staan. Wat blijkt? De ondervraagden die zich bevonden op de instabiele overgang voelden zich meer opgewonden ten opzichte van de vrouw dan de andere groep dat had. Je kunt dit dan ook vergelijken met een fikse ruzie met je partner volgens filosoof Aaron Ben-Zeév. ‘De staat van woede tijdens de ruzie wordt omgezet in een staat van opwinding tijdens de seks.’

Afstand

Maar daar houden de verklaringen niet op. Esther Perel, psychotherapeut, denkt dat het erotische verlangen voort vloeit uit de afstand die je dan voelt. Seks zou volgens haar simpelweg minder interessant zijn wanneer je alles krijgt op elk moment dat je hartje het begeert. Tijdens een ruzie is er een grote kans dat er afstand ontstaat, waardoor de aantrekkingskracht juist groter wordt.