Kan een groot geschapen man ervoor zorgen dat de boel daarbeneden uitrekt?

Dat een vagina flink kan toenemen in grootte, moge duidelijk zijn. Er moet bij een bevalling immers een hele baby uitgeperst worden. Maar rekt een flamoes ook uit tijdens de seks? En is dat effect blijvend?

Bovenstaande vragen roepen al jarenlang discussie op. Maar hoe zit het nu echt? Volgens gynaecoloog Michelle Metz rekt rekt een vagine tijdens de seks wel degelijk uit. Na afloop keert ie echter terug naar z’n originele vorm en maat, zo vertelt ze aan Women’s Health.

Toch zijn er volgens Metz uitzonderingen. Zo leidt de allereerste keer dat je seks hebt wél tot blijvende verandering. ‘De opening van de vagina neemt dan toe in grootte,’ vertelt ze. Later zal een penis dit effect echter niet meer teweeg brengen – ook niet als je bedpartner groot geschapen is. Twijfel je soms omdat het na de seks down under pijnlijk aanvoelt? Niks aan de hand, zegt Metz: ‘Dat is gewoon een teken dat de vaginale huid wat uitgerekt is.’

Bron Women’s Health | Beeld Shutterstock