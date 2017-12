Groot, groter grootst: 5 standjes voor een groot geschapen man

Veel vrouwen zien het als het winnen van de jackpot: een man met een grote penis. Tot ze ermee aan de slag moeten, want dat is vaak nog een behoorlijke uitdaging. Vaak weet de man in kwestie wel hoe hij ermee om moet gaan, maar dat geldt niet voor de vrouwen die het de eerste keer meemaken. Ben jij nou een heel leuk man tegengekomen met een flink apparaat, en vraag je je af hoe je dit in bed moet aanpakken? Geen zorgen, LotteLust schiet je te hulp.

Voordat je één van de vijf posities aanneemt is het belangrijk om je goed voor te bereiden. Eigenlijk zoals altijd, maar nu toch iets meer. Seks met een man die een grote heeft, vraagt om wat meer aandacht. En dat begint al bij de opwinding vooraf, en dan met name van jou kant. Door het lezen van een erotisch verhaal, of te kijken naar een porna-filmpje breng je jezelf alvast in de stemming. Dit doe je om het nodige natuurlijke ‘glijmiddel’ aan te maken.

#1 De draak

Tijd voor de standjes! Nummer 1 is de hurkende draak en hij gaat als volgt: hou je armen om zijn schouder en klem je benen om zijn middel. Hij gaat vervolgens in een squat-positie zitten, komt in je en begint je te penetreren. Het vergt wat uithoudingsvermogen voor hem, maar door de extra ruimte die er tussen jullie gecreëerd wordt, komt hij niet zo diep in je. En dat is precies wat je wilt als hij daar beneden goed bedeeld is.

#2 De juiste hoek

Deze sekspositie is heel makkelijk uit te voeren en ook hierbij is de ruimte tussen jullie niet zo nauw. Dit zorgt ervoor dat jij niet het gevoel krijgt dat je helemaal wordt opgevuld, om het zo maar even te zeggen. Ga op je rug liggen op bed en strek je benen uit, je voeten richting het plafond. Je vriend gaat voor je zitten, pakt je benen vast en schuift richting jou. Als hij te dicht tegen je aan zit, laat hem dan iets naar achteren schuiven. Het is even aftasten wat het fijnst is qua afstand, maar dat merk je snel genoeg.

#3 De kers op de taart

Als je seks hebt met een man die grote penis heeft, is het belangrijk dat je de controle houdt over hoe diep hij je penetreert. Met dit standje lig je in een ietwat vreemde hoek, maar dat zorgt er juist voor dat hij niet te diep in je gaat. Hij ligt op zijn rug op bed en jij gaat bovenop hem liggen, laat hem van achter (vaginaal) bij je naar binnen gaan. Pluspunt van dit standje is dat hij makkelijk bij je clitoris kan komen om je hier te stimuleren.

#4 De gebogen jongen

Dit seksstandje is niet alleen voor mannen met een grote penis ideaal, ook als zijn jongeheer lichtelijk gebogen is werkt ie goed. Je doet hem zo: ga op bed liggen en hou je been omhoog (die het dichtstbij de rand ligt) hij staat naast het bed, pakt je been vast en komt in je. Het hangt een beetje af van de grootte en het soort penis, hoe je het beste ligt. Door jou bij je heupen vast te pakken kan hij je draaien naar een hoek die jullie beide prettig vinden.

#5 De Octopus

Voor het vijfde standje is een beetje fitheid wel gewenst, het is namelijk voor jullie allebei een uitdaging. Hij gaat als volgt; jullie gaan tegenover elkaar zitten, voor de balans het liefst op de grond, en daarbij leunt hij iets achterover. Hij mag zijn handen laten rusten op de grond en zijn benen spreiden, hij houdt ze wel gebogen. Vervolgens schuif jij naar hem toe, leg je benen in zijn nek (je enkels rusten op zijn schouders) en laat hem in je komen. Je kunt ook op zijn schoot gaan zitten, maar als hij groot geschapen is, is het waarschijnlijk fijner om op de grond te zitten. Zo kun je zelf ook bepalen hoe diep hij in je gaat.

