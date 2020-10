Dit is voor jou de grootste afknapper in bed op basis van je sterrenbeeld

Seks, wie houdt er niet van? We all love it, maar dan moeten we wel de juiste bedpartner hebben… Want eerlijk, als je dat niet hebt zal het hoogtepunt uitblijven. Wat voor een bedpartner is voor jou een no go op basis van je sterrenbeeld?

Come and find out. Pun intended, ja.

Ram

Een Ram is impulsief en houdt van wilde avontuurtjes in de slaapkamer. Je hebt dan ook veel zelfvertrouwen en bent niet bang om je mening te geven als je iets niet bevalt. En als jouw bedpartner dan bang en onzeker is, is het voor jou een échte no go. Je hebt een partner nodig die sterk in zijn schoenen staat, anders wals jij zo over hem of haar heen. Auch…

Stier

Stieren zijn koppig, eerlijk en houden van structuur. Jij houdt dan ook niet van nieuwe standjes en kinky seks. Jij wil dingen doen die je kent. Het is allemaal al ingewikkeld genoeg, toch? Een bedpartner die graag experimenteert is voor jou dan ook een échte no go.

Tweelingen

Is jouw sterrenbeeld Tweelingen? Dan vind je het heerlijk om te praten en grapjes te maken tijdens de seks. Jij houdt er dan ook echt niet van als iemand geen humor heeft in bed. Voor jou is er dan geen lol meer te beleven en houdt het op. Jij moet iemand hebben die weet wat hij of zij wil en jou dit laat zien. Geen standbeeld dus.

Kreeft

Een Kreeft houdt van liefde geven, maar ook van liefde ontvangen. Je bent erg gevoelig en hebt soms echt even je eigen ruimte nodig. Iemand die enorm vol van zichzelf is en alleen maar aan zichzelf denkt tijdens de seks, is voor jou dan ook echt de grootste afknapper die er bestaat. Doe jou maar een rustige en liefdevolle partner, dan komt het goed!

Leeuw

Het is geen verrassing dat de Leeuw een van de meest uitgesproken sterrenbeelden is die er bestaat. Jij weet wat je wil en bent niet te stoppen! Ook niet in de slaapkamer! Je houdt er niet van als iemand zweverig is tijdens de seks. Een spirituele partner is niet wat jij zoekt, jij wil gewoon iemand die met beide benen op de grond staat en weet wat hij of zij wil in bed.

Maagd

Maagden zijn ijdel en houden van perfectionisme. Voor jou is viezigheid dan ook een echte afknapper. Een dirty sexpartner is voor jou geen goede match. Jij hebt geen zin in wilde seks in een dixi, een (schoon!) bed is fine by you. Onder de douche? Ook prima.

Weegschaal

Ben jij een Weegschaal? Dan ben je echt een sociaal dier. Je houdt van mensen en wil een ruzie altijd vermijden. Keuzes maken is lastig voor jou en je vindt het daarom een enorme afknapper als jij de beslissingen moet nemen in bed. Iemand moet jou meenemen en verrassen in het bed. Daar houd je van én vuurwerk is dan gegarandeerd!

Schorpioen

Een Schorpioen is erg intens. Je zit vol emoties, passie en hebt een enorme wil. Niemand gaat jou vertellen wat je wel en niet moet doen. Een koppige man of vrouw matcht dan ook niet zo goed met jou. Natuurlijk is het belangrijk dat de ander voor zichzelf op komt, maar jou wil is wet 😉

Boogschutter

Ben jij een Boogschutter? Dan is vrijheid voor jou erg belangrijk. Je bent avontuurlijk en hebt nog een hoop dromen. Daarvoor heb je energie nodig, maar jij hebt méér dan genoeg energie! Een luie partner is daarom voor jou een no go. Jij wil iemand die het avontuur met jou aangaat! It’s going to be wild!

Steenbok

Een Steenbok houdt van structuur. Je bent betrouwbaar en vindt het fijn om controle over dingen te hebben. Een echte afknapper voor jou is dan ook iemand die impulsief is in bed. Jij hebt geen zin in onverwachtse dingen tijdens de seks. Jij wilt maar al te graag weten wat je kan verwachten.

Waterman

Watermannen hebben een sterke mening. Jij kan er dan ook écht niet tegen wanneer een ander niet in is voor dezelfde avonturen als jij. Jij maakt het maar al te graag leuk in bed met de nodige speeltjes en houdt van een beetje kinky. Iemand die dan ook niet houdt van experimenteren in bed, is een absolute no go voor jou.

Vissen

Vissen zijn gevoelig en willen iemand die hen beschermt. Voor jou is het dan ook een grote afknapper als jij het gevoel hebt dat jij de leiding moet nemen tijdens de seks. Je wil dat iemand voor jou zorgt en jou behandelt als zijn of haar prinses.

